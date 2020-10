Le contrat est pour un total de 20 millions de dollars.

Brodie, 30 ans, a marqué quatre buts et ajouté 15 passes en 64 matchs lors de la dernière saison. Il a ajouté un but et trois passes en 10 matchs de séries éliminatoires.

Le défenseur gaucher de 185 cm (6'1") et 84 kg (185 lbs) est né à Chatham, en Ontario.