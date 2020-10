Des garçons portent la jupe pour faire cesser la pression sur les filles

Simon Lefebvre Gagnon souhaite que les choses changent. L'élève de l'École internationale Lucille-Teasdale, à Brossard, où l'uniforme est obligatoire, a souhaité faire un geste d'éclat pour combattre la discrimination vestimentaire qui, dit-il, frappe les adolescentes.

On a encore ce sujet-là qui fait partie de nos conversations et des problèmes qui surviennent , déplore-t-il.

Contre cette pression vestimentaire imposée aux jeunes femmes, quelque 50 élèves masculins de l'école ont emboîté le pas.

On [ne] veut pas abolir l'uniforme, mais on veut du changement. On est une génération qui cherche le changement. Et on veut dénoncer la pression qu'on met sur les femmes , lance encore M. Lefebvre Gagnon.

À écouter : Des garçons portent la jupe en classe pour dénoncer le code vestimentaire genré

L'adolescent et ses camarades en ont contre les nombreuses interdictions vestimentaires imposées aux adolescentes, notamment en ce qui concerne la longueur de la jupe ou des bas.

L'initiative semble avoir fait boule de neige dans plusieurs écoles de la grande région de Montréal. Une photo d'élèves masculins portant la jupe au Collège Saint-Paul de Varennes, accompagnée de commentaires d'élèves, a reçu quelque 80 000 « j'aime » sur le réseau social Instagram, ainsi que plusieurs dizaines de commentaires et de partages.

Au Collège Jean-Eudes, un autre établissement imposant le port de l'uniforme, le directeur Dominic Blanchette se dit favorable à un assouplissement des mœurs dans l'esprit des valeurs fondatrices du Collège, soit notamment l'ouverture et la tolérance.

Selon un reportage de Kim Vermette