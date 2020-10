Le rêve d’un centre communautaire francophone, plus petit, se poursuit à Yellowknife

Après s’être permis de rêver l’an dernier et avoir évalué la faisabilité d’un projet trop ambitieux , la Fédération franco-ténoise continue d’aller de l’avant avec son projet de centre communautaire francophone, mais se dit plus réaliste dans ses nouveaux plans.

La directrice générale de la FFTFédération franco-ténoise , Linda Bussey, et les membres du comité responsable du projet ont présenté de nouvelles esquisses du centre communautaire à une vingtaine de Franco-Ténois lors d’une rencontre virtuelle jeudi soir.

Selon Linda Bussey, le projet initial présenté aux Franco-Ténois en février, qui incluait des espaces de location pour rassembler tous les organismes francophones de Yellowknife, aurait coûté plus de 21 millions de dollars.

C’était un projet beaucoup trop gros pour la FFTFFT , explique-t-elle. Les loyers de nos locataires auraient quadruplé et on n'aurait jamais été capable de maintenir les opérations et la maintenance de ce projet-là.

La nouvelle itération du projet présenté jeudi se veut beaucoup plus modeste avec un espace de rendez-vous pouvant accueillir une centaine de gens debout, une cuisine corporative et une terrasse au deuxième étage.

Les espaces de location prévue pour les différents organismes francophones comme le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest et la commission scolaire ont été écartés.

Seuls les organismes qui louent déjà leurs espaces dans les locaux de la FFTFédération franco-ténoise (la Maison bleue) restent inclus dans le projet.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les esquisses de plans prévoient des espaces de travail pour la FFT, l’AFCY et les Médias ténois, ainsi qu’un espace pour une clinique francophone, un lieu de rendez-vous avec une cuisine et une terrasse. Photo : Fédération franco-ténoise

Si certains terrains disponibles à Yellowknife ont été considérés lors du dernier plan, Linda Bussey dit maintenant attendre de recevoir l’argent de sa demande de subvention avant de proposer un terrain pour la construction du centre.

L’option de démolir la maison bleue et de reconstruire sur le même terrain n’est pas écartée.

L’emplacement va devenir un enjeu lorsqu’on aura une subvention du gouvernement, dit-elle. On n'est pas en position d’acheter un terrain sans savoir si on a l’argent pour bâtir.

Lors de la rencontre, jeudi, l’importance de construire de façon à permettre un éventuel troisième étage, quitte à payer plus cher, a été confirmée par les membres du comité et les participants.

Le comité continuera son travail en tenant compte les commentaires reçus jeudi soir pour en venir, avec la firme d’ingénierie Stantec, à élaborer un plan d’affaire et de nouveaux schémas dès novembre.

La FFTFédération franco-ténoise espère pouvoir envoyer sa demande de financement à Ottawa avant le premier décembre.

Difficile, d’ici là, d'évaluer précisément le coût total de la réalisation d’un tel projet, mais Linda Bussey l'estime entre 5 millions et 6 millions de dollars.

Un essoufflement de la communauté?

L’idée d’un centre communautaire permettant aux francophones de se rassembler à Yellowknife n’a rien de nouveau.

À plusieurs reprises au cours des dernières décennies, les francophones ont reçu du financement pour entamer le processus et faire des demandes de subventions, sans succès.

À l’été 2019, une consultation publique afin de définir le genre d’édifice espéré avait attiré plus d’une quarantaine de Franco-Ténois.

La consultation publique en septembre 2019 avait attiré une quarantaine de membres de la communauté. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

La rencontre de jeudi n’en a attiré qu’une vingtaine, dont la grande majorité est composée de membres actifs des organismes francophones du territoire.

La faible présence de membres de la communauté à l’extérieur de la vie associative a mené les participants à la rencontre à se demander si le projet intéresse encore les Franco-Ténois.

Je ne sais pas si les gens n’y croient plus , admet Linda Bussey, en ajoutant que le manque de progrès dans le passé a sûrement épuisé les gens à vouloir s’impliquer .

Selon elle et la majorité des participants à la rencontre de jeudi, le projet de remplacer la vieillissante maison bleue et d’en faire un endroit de rassemblement reste une nécessité.

Je pense qu'il faut avancer , a résumé le directeur du CDETNOConseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest , François Afane. Comme le projet est assez vieux, les gens se sont essoufflés et ont commencé à douter. Quand le projet prendra forme et deviendra réel, l'engouement reviendra.

Une prochaine rencontre communautaire devrait être organisée en novembre.