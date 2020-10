Les points de contrôle routiers accueillis favorablement

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, a formulé cette demande à différents ministères du gouvernement provincial.

On regardait la situation épidémiologique de tout le Québec. On voyait que tout était en train de devenir rouge alors que nous étions encore jaune. On veut le rester aussi longtemps que possible. On voulait avoir une mécanique pour nous assurer qu’on continue dans ce sens-là , a-t-il expliqué, en entrevue à l'émission Place publique.

Le Dr Donald Aubin est d’avis que les mesures n’ont pas besoin d’être coercitives pour être efficaces.

On est en train, collectivement, de s’assurer que les gens se protègent constamment. C’est ça la meilleure mesure , indique-t-il.

Le directeur régional de la santé publique ne sait pas encore pendant combien de temps ces barrages routiers seront en place. Des discussions auront lieu au cours des prochains jours afin de décider de la suite.

Pour le Dr Aubin, un renversement de la courbe devra, entre autres éléments, être observé afin de permettre le retrait de ces points de contrôle.

Zone orange

La hausse de cas positifs observée dans la région, les éclosions multiples et la propagation communautaire qui se poursuit sont des éléments qui pourraient bien faire passer la région de la zone jaune à la zone orange dans un avenir rapproché.

On fait tout notre possible pour éviter que ça se produise. Évidemment, ça peut se produire. Ce n’est pas impossible , convient le Dr Donald Aubin.

Les élus approuvent

La mairesse de Saguenay, Josée Néron a assuré, vendredi, la pleine collaboration de ses équipes afin de répondre à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Comme on a toujours dit, Saguenay va être au rendez-vous selon les directives, selon les demandes de la santé publique. On a reçu le message. Pour l’instant, on n’a pas des directives soit combien de policiers, quelle fréquence et quel sera le rôle de chacun entre la Sûreté du Québec et le Service de police de Saguenay , a-t-elle mentionné, plus tôt en journée.

La trentaine de policiers en isolement et les 12 cas positifs au SPS ne devraient pas, selon la mairesse, empêcher le corps policier de participer aux barrages routiers.

Accueil positif au Lac

La mise en place de barrage routier a également été accueillie positivement au Lac-Saint-Jean.

Je pense que juste le fait d’annoncer qu’il y a des barrages routiers, ça arrête les gens qui voudraient voyager d’une région à une autre , a indiqué le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier.