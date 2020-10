Matt Wolf, un proche collaborateur de Jason Kenney, a été interrogé par la GRC

Matt Wolf, le directeur de la gestion des enjeux du premier ministre albertain Jason Kenney, a été interrogé par la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de son enquête sur une possible fraude lors de la course à la direction du Parti conservateur uni en 2017.

Durant celle-ci, Matt Wolf travaillait pour la campagne de Jason Kenney. CBC/Radio-Canada a démontré une étroite collaboration entre sa campagne et celle de Jeff Callaway, discutant des meilleures tactiques pour attaquer un adversaire commun, Brian Jean. L’équipe de Jason Kenney est même allée jusqu’à fournir le discours et la date de retrait de la course à la chefferie pour Jeff Callaway, afin qu'il donne son appui à Jason Kenney.