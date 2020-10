Sauvetage en mer au large de Rivière-au-Renard

La Garde côtière canadienne (GCC) a dû porter secours à l’équipage du bateau de pêche, le Jordan C, jeudi soir, à environ 18 milles marins, à l'est de Rivière-au-Renard.

En fin de journée, le bateau de pêche de 45 pieds du capitaine Réal Cotton s’est retrouvé en difficulté dans un secteur balayé par des rafales qui atteignait parfois 100 km/h.

Il était 16 h environ quand les hommes d’équipage se sont rendu compte que la cale du navire se remplissait d’eau en raison d’une fuite dans la salle des machines.

Rapidement, le capitaine, Réal Cotton, a vu que le tuyau de la voie d’entrée d’eau principale du bateau était cassé. Un appel de détresse a aussitôt été lancé. Il y avait au-dessus de quatre pieds d’eau dans la salle des machines. Le moteur était quasiment submergé. On a commencé à préparer l’évacuation du navire , raconte le capitaine.

Tout juste avant de se décider à abandonner le navire dans un canot de sauvetage, l’équipage a tenté une dernière manœuvre et a réussi à colmater la fuite.

Malheureusement, des débris qui flottaient dans la salle des machines se sont coincés dans l’arbre de transmission et ont abîmé la conduite hydraulique du gouvernail. C’est là qu’on s’est ramassés en détresse, indique la capitaine. On a viré en travers, on n’avait plus de volant.

Six heures sur une mer déchaînée

Quatre membres d’équipage et un observateur en mer étaient à bord.

Un navire, un hélicoptère Cormoran en provenance d’Halifax ainsi qu’un avion Hercule de la Garde côtière sont intervenus pour les évacuer. Comme il y avait de forts vents, on n’a pas pu faire une assistance aux passagers de bateau à bateau. On a dû les sortir de leur mauvaise posture par hélicoptère , explique le porte-parole de la Garde côtière canadienne, Martin Bourget.

Les services du pétrolier le Mirella S ont aussi été requis afin d’offrir une protection contre le vent durant le sauvetage. Les cinq hommes ont été ramenés, sains et saufs, à l’aéroport de Gaspé vers 22 h 00 après plus de six heures sur une mer déchaînée.

L'aéroport de Gaspé Photo : Radio-Canada

Une courte fenêtre météorologique

Vendredi soir, le Jordan C est toujours à la dérive à 47 milles marins à l’est de Rivière-au-Renard.

Réal Cotton est parti en mer afin de le récupérer. On va voir rendu sur place, comment on va procéder. On ne sait pas s’il flotte. On ne sait pas s’il est juste au niveau de l’eau ou s’il est intact comme on l’a laissé hier. Mais sinon, on va essayer de le réparer, de le mettre en marche ou de le touer avec un autre navire de pêche.

Réal Cotton pêche depuis 22 ans. Capitaine depuis trois ans seulement, il avoue être inquiet. De forts vents sont à prévus dimanche. Ils auront peu de temps pour récupérer le navire.

Si tout va bien, le bateau devrait tout de même être revenu à quai en fin de journée samedi.