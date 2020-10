Les enseignants du Conseil scolaire Centre-Nord en faveur d’un vote de grève

Selon le président de l’Unité locale francophone no 24, Éric Cloutier, qui représente les enseignants employés par les quatre conseils scolaires francophones de l’Alberta, c’est la première fois que les enseignants d’un conseil scolaire francophone albertain se prononcent en faveur d’un vote de grève.

La décision a été prise mercredi lors d’une rencontre à laquelle participaient 228 enseignants.

Éric Cloutier affirme que les enseignants ont pris cette décision parce que les négociations en vue du renouvellement de leur convention collective, qui est échue depuis le 1er juillet 2018, piétinent depuis plusieurs mois.

De longues négociations

Le problème, c’est à quel point ça traîne, explique Éric Cloutier. Le Conseil scolaire du Nord-Ouest a signé ça en novembre 2018. Nous on est rendu en octobre 2020. Ça fait sept rencontres qu’on a. On a même fait appel à une médiatrice.

Éric Cloutier affirme que le syndicat, qui est affilié à l’Association des enseignants de l’Alberta (ATA), a présenté une offre dès la première rencontre de négociation, mais que ce n’est qu’à la septième qu’une offre patronale a été déposée.

En Alberta, les questions monétaires comme les salaires et les régimes de retraite sont négociés directement entre l’ATA et le gouvernement provincial. Chaque conseil scolaire négocie ensuite une entente avec la branche locale du syndicat pour régler des aspects comme les horaires et l’organisation du travail.

Les enseignants francophones et le CSCN n’arrivent pas à s’entendre à propos des heures de travail passées à l’extérieur de la salle de classe. Il peut s’agir, par exemple, de supervision d’activités parascolaires ou de temps passé à faire de la surveillance.

C’est cependant la lenteur du processus qui motive les enseignants selon Éric Cloutier. La stratégie de l’étirement fait que des choses qu’on devrait avoir depuis plusieurs années sont toujours repoussées. On va toujours attendre à la prochaine convention et il a des choses dont on finit par ne jamais discuter [avec l’employeur] , déplore-t-il.

Il ajoute cependant que son but n’est pas de partir en guerre contre le CSCN. Je ne veux pas traîner le CSCN dans la boue. Je comprends que le directeur général et les conseillers font ce qu’ils peuvent, notamment avec la COVID-19. C’est juste au niveau des négociations qu’on veut que ça avance . Il dit espérer que la tenue d’un vote de grève ne sera pas nécessaire.

Impact sur les élèves

Il ajoute d’ailleurs que le syndicat est conscient qu’une grève placerait les parents dans une situation difficile, en particulier en raison de la pandémie de COVID-19.

On comprend que pour les parents, c’est la dernière chose dont ils ont besoin et on espère régler avant d’en arriver là. Éric Cloutier, le président de l’Unité locale francophone no 24

La grève, si jamais elle est votée, n'aura pas lieu avant plusieurs semaines. La médiatrice doit d’abord tenter de présenter une solution de compromis aux deux parties. Cela pourrait prendre encore quelques jours.

Si elle n’arrive pas à présenter une nouvelle offre, ou si celle-ci est rejetée, le syndicat devra signaler officiellement à la province son intention de tenir un vote de grève. Une fois cette demande traitée par la province, un délai de deux semaines devra s’écouler avant la tenue du vote.

Un vote en faveur de la grève ne signifierait pas nécessairement le déclenchement immédiat d’une grève. Les membres donneront le mandat à l’exécutif syndical qui décidera ensuite à quel moment le mettre en application.

Les moyens de pression pourraient d’ailleurs prendre plusieurs formes, précise Éric Cloutier. Ça pourrait être une grève de zèle, une grève rotative ou encore une grève générale.

Le conseil scolaire Centre-Nord n’a pas voulu commenter la nouvelle vendredi après-midi.