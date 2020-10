Un spectacle de danseurs nus sous surveillance à Trois-Rivières

Sur sa page Facebook, l'événement affiche complet et près de 80 personnes ont répondu présents.

La police de Trois-Rivières n'avait pas connaissance de la tenue de ce spectacle. Une tournée des bars est toutefois prévue pour rappeler les règles aux tenanciers. Les policiers se rendront donc au Studio X pour s'assurer que tout se déroule en respectant la distanciation sociale.

Pour l'instant, l'ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec se situent en zone orange, ce qui signifie que les bars peuvent demeurer ouverts jusqu'à minuit, mais que le service d'alcool doit cesser une heure plus tôt.

Un maximum de six personnes peuvent se trouver autour de la même table.

La région passera toutefois au rouge samedi soir.