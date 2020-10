Une affaire de profilage racial présumé entendue à Halifax

L’affaire est entendue par la Commission d'examen de la police de la Nouvelle-Écosse, constituée de civils.

Adam LeRue et son épouse, Kerry Morris, allèguent que les policiers Kenneth O'Brien et Brent Woodworth, de la Police régionale d’Halifax, ont fait du profilage racial lorsqu’ils ont arrêté M. LeRue le 12 février 2018 et lui ont fait passer une nuit en prison.

Lors de son témoignage à l’audience de vendredi, le policier Kenneth O'Brien a raconté sa version des faits.

Il a expliqué que les policiers patrouillaient dans le parc Sir Sandford Fleming, à Halifax, tous les soirs après sa fermeture à 22 h, car des résidents des environs affirmaient que des courses de voiture et divers actes de vandalisme s’y déroulaient après la tombée de la nuit.

Adam LeRue et sa conjointe étaient dans leur voiture. Ils s’étaient arrêtés pour faire un appel téléphonique, disent-ils.

Kerry Morris (à gauche) et Adam LeRue (à droite) le 15 juillet 2020 à Halifax lors d'une journée d'audience de la Commission d'examen de la police de la Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Michael Tutton

Le policier O’Brien a raconté vendredi avoir repéré vers 22 h 19, ce soir-là, le Land Rover de M. LeRue et Mme Morris dans le stationnement, mais de s’en être éloigné temporairement après avoir vu un véhicule qui se trouvait dans le parc après la fermeture.

L’agent a intercepté cette autre conducteur, a demandé à voir son permis de conduire, et l’a laissé partir avec un avertissement, a dit M. O’Brien

Le policier raconte qu’il est ensuite retourné au stationnement où se trouvait toujours M. LeRue. Il l’a abordé et demandé à voir son permis de conduire, mais M. LeRue a refusé, selon l’agent.

Le policier affirme avoir informé l’automobiliste que le parc était fermé. Il affirme que M. LeRue a refusé à plusieurs reprises de lui montrer son permis de conduire, même après qu’il lui ait dit qu’il allait l’arrêter pour entrave à la justice.

Le policier O’Brien a dit avoir arrêté M. LeRue et l’avoir fait monter à l’arrière de son auto-patrouille.

Deux agents du service policier d'Halifax sont visés par cette plainte. Photo : CBC/Robert Short

C’est alors que le policier Brent Woodworth est arrivé sur les lieux. Selon Kerry Morris, l’épouse de M. LeRue, l’agent Woodworth l’aurait sortie de force du véhicule pour l’arrêter à son tour.

Mme Morris a par la suite été relâchée sans être accusée de quoi que ce soit.

Le policier O’Brien affirme avoir proposé à Adam LeRue de le relâcher s’il acceptait de signer une promesse de comparaître. Le citoyen a refusé de signer, dit le policier. Il a alors été amené au poste et mis dans une cellule.

Il a passé la nuit en prison et a été accusé d’entrave à la justice.

M. LeRue déplore aussi ne pas avoir eu accès à son inhalateur et avoir souffert d’asthme pendant qu’il était en cellule.

La plainte allègue que seul M. LeRue a été visé par de lourdes amendes pour s’être trouvé au parc après la fermeture, tandis que d'autres automobilistes n'ont pas été sanctionnés. Selon les plaignants, du profilage racial aurait joué un rôle.

M. LeRue est Noir et son épouse est Blanche.

Le policier Kenneth O’Brien a nié avoir fait du profilage racial lors de l’audience de vendredi.

Affaire entendu en dépit du retard

La Commission d'examen de la police de la Nouvelle-Écosse a autorisé cette semaine le poursuite de cette affaire, après que les deux policiers qui font l’objet d’une plainte avaient tenté d’y mettre fin pour des motifs de procédure.

Les avocats des policiers soutenaient que l’audience aurait dû être abandonnée, car la police d’Halifax avait dépassé les délais pour remettre ses conclusions à la commissaire aux plaintes contre la police de la Nouvelle-Écosse.

La commission a plutôt donné raison aux plaignants et à l’avocat de la municipalité, qui soutenaient qu’il aurait été injuste de refuser au couple une audience, alors que c’était le service de police qui était responsable du retard administratif.