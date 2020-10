Il manque environ 150 lits en centres de désintoxication en Ontario, selon Connex Ontario

Les temps d’attentes sont également plus longs qu’avant la pandémie : une personne ayant besoin d’une place en résidence devra patienter en moyenne 99 jours, soit deux semaines et demie de plus qu’à pareille date l’an passé.

Il faut noter qu’en avril dernier, durant la pandémie, le nombre de programmes de résidence avait été sabré du tiers. Encore aujourd’hui, 6 des 71 programmes de résidence sont fermés.

Temps d’attente pour l’accès aux programmes - Octobre 2020 : 43 organisations offrent 65 programmes (2019 : 46 organisations ; 71 programmes)

13 jours d’attente pour une évaluation d’admissibilité (2019 : 18 jours)

86 jours d’attente pour l’initiation des services (2019 : 64 jours)

Le temps moyen d’attente est de 99 jours (2019 : 82 jours)

Le temps d’attente peut varier entre 0 jour et 480 jours (2019 : 0 - 815 jours) En date du 9 octobre 2020 / Source : Connex Ontario

Pénurie de lits

Afin d’assurer les mesures de distanciation physique, les résidences encore ouvertes ont dû réduire leur nombre de lits.

Le centre de réinsertion sociale Monarch Recovery (archives). Photo : Radio-Canada

Par exemple, le programme de résidence pour femme du centre Monarch à Sudbury a notamment fermé les portes aux admissions pendant près de 3 mois, et passe maintenant de 10 à 14 places.

Nous avons fait notre possible pour garder en sécurité les résidents que nous avions, mais nous n’avons pas pris de nouveaux résidents. Irène Guénette, spécialiste des données au centre Monarch.

Mme Guénette explique que son organisation ne pouvait renvoyer sur la rue ses clientes qui n’avaient pas de résidence.

Toutefois, celles qui le pouvaient ont été renvoyées chez elles et ont reçu un traitement de façon virtuelle.

Le parcours de la désintoxication

Typiquement, un toxicomane débutera son traitement en se rendant dans un centre de désintoxication où il fera son sevrage. C’est par la suite qu’il se rendra à l’étape du traitement en résidence.

Denis Beaulac, le directeur général des Services de toxicomanie Cochrane Nord explique qu’avant la pandémie il avait 20 lits opérationnels. Il ne lui en reste plus que 12.

Nous avons été fermés durant deux semaines, et c’est certain que ça a eu un impact à travers la province, car beaucoup de centres de désintoxication ont dû suivre les mêmes étapes. Denis Beaulac, directeur général Services de Toxicomanie Cochrane Nord

Monsieur Beaulac affirme cependant qu’advenant une deuxième vague, selon lui, les services de désintoxications sont prêts pour y faire face.

À la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, les participants au centre de traitement résidentiel sont prisent en charge dès leur arrivée et doivent suivre un horaire déjà établi par les organisateurs. En soirée, les pensionnaires peuvent prendre part à des ateliers de bricolage (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Rancourt

Évaluation des risques

Les personnes dans le besoin vont aussi transiter par une agence qui va les rediriger vers les services appropriés, ou le cas échéant, vers un médecin pour une aide d'urgence.

C’est une des activités de l’organisme Horizon Santé Nord. De leur côté, les délais d'attente sont passés de 15 jours à 18 jours, tout comme la demande qui ne s'essouffle pas.

Peu importe la COVID-19, nous étions déjà en forte demande. [...] Nous étions déjà en état de crise avant la pandémie. Depuis, nous avons remarqué une tendance vers l’augmentation [des demandes d’aides]. Natalie Aubin, Horizon Santé Nord

Natalie Aubin (à droite), d'Horizon Santé-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Un usage accru de la technologie

Malgré les fermetures des résidences, on note que les temps d’attentes n’ont pas connu de croissance exponentielle, grâce aux consultations virtuelles.

Plusieurs organismes consultés affirment qu’il s’agit actuellement d’un outil important et pratique.

Qui plus est, ces consultations à distance permettent d’avoir les locaux de l'organisme moins achalandé, accélérant le traitement des cas urgent en personne.

Médecin consultant un patient en télémédecine (archives). Photo : pier-adam turcotte / Pier-Adam Turcotte

Des services sans rupture

Les cliniques de l'Ontario Addiction Treatment Centres ( OATCOntario Addiction Treatment Centres ) n’ont quant à elles pas ralenti la cadence malgré la présence de la COVID-19.

Avec ses 73 cliniques dans la province, l’organisme fournit des traitements à la méthadone et à la suboxone. Des traitements pour faciliter le sevrage.

Un dose de 35 mg de méthadone, utilisée dans le traitement de la dépendance aux opioïdes (archives). Photo : Associated Press / Kevin D. Liles

Toutefois, plusieurs employés de ces centres travaillent aussi dans le réseau de la santé.

D’ailleurs, 28 des 200 employés de ( OATCOntario Addiction Treatment Centres ) sont allé prêter main-forte dans les hôpitaux, les centres de santé communautaire, et dans les maisons de soins de longue durée.

Avec les informations recueillies par Zacharie Routhier