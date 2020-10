Matimekush-Lac John et Kawawachikamach fermeront leur frontière pour contrer le virus

Les Innus de Matimekush-Lac John et les Naskapis de Kawawachikamach ont conjointement décidé d’arrêter le transport de passagers vers leurs communautés dès la mi-octobre.

Les trains de la compagnie Tshiuetin ne prendront plus de passagers à bord et la compagnie Air Inuit ne s’arrêtera plus à l'aéroport de Schefferville qui dessert les deux communautés autochtones.

Ces deux villages non reliés par la route au reste de la province avaient arrêté le transport drastiquement lors de la première vague de COVID-19 et plusieurs résidents étaient restés à l’extérieur de leur communauté.

Des avions avaient été nolisés pour rapatrier les résidents pris à l'extérieur en mai dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Cette fois-ci, les chefs des deux communautés prennent les devants et annoncent la fermeture à l’avance afin que les résidents puissent rentrer à temps au bercail.

Cette décision est prise de façon préventive pour éviter que la situation ne se détériore, explique le chef de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie.

Les deux chefs, moi et le chef naskapi, on s’est dit que ce serait peut-être bien mieux qu’on devance tout ça avant que la Côte-Nord ne devienne rouge. Réal McKenzie, chef de Matimekush-Lac John

La situation actuelle en Gaspésie, qui avait peu de cas lors de la première vague, a accéléré la prise de décisions des chefs.

Seuls les travailleurs des services essentiels comme ceux du domaine de la santé pourront atterrir à Schefferville jusqu’à nouvel ordre. Les infirmières et les médecins, eux peuvent embarquer, mais il y a des tests de dépistages à faire avant qu’ils montent et ils doivent avoir le résultat négatif en main pour embarquer à bord de l’avion , précise le chef Réal Mckenzie.

Les derniers trains passagers

La compagnie Transport Ferroviaire Tshiuetin offrira deux derniers aller-retour entre Sept-Iles et Schefferville d'ici le 18 octobre, avant de suspendre pour au moins deux semaines le service de transport de passagers.

Les départs de Sept-Îles auront lieu le 14 et le 17 octobre.

La compagnie permettra à davantage de passagers de monter à bord lors des prochains voyages pour permettre à tous les résidents de la région de Schefferville qui sont présentement à l'extérieur de rentrer en train.

Le service de transport de marchandises demeurera en fonction.

Une réunion est prévue avec les actionnaires de la compagnie, soit les conseils de bande de Uashat-Maliotenam, Matimekush-Lac-John et de Kawawachikamach le 30 octobre pour déterminer la suite des choses.

Du côté d’Air Inuit, on précise que jusqu’au dernier arrêt à Schefferville le 16 octobre, les passagers n’auront pas à se faire tester avant d’entrer dans l’avion.

Avec des informations de William Phénix, Marie-Jeanne Dubreuil et Marie Kirouac