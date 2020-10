Trois syndicats interpellent le CISSS de la Gaspésie

Épuisement, maladie, départs à la retraite anticipés, trois syndicats exigent que le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie présente un plan d'urgence pour mieux protéger ses employés et leur permettre de passer à travers cette deuxième vague de COVID-19.

La situation est particulièrement critique dans la Baie-des-Chaleurs, selon les représentants syndicaux, où on décompte la plus forte proportion de cas d'infection à la COVID-19 détectés dans la région.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) et le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ-CSQ) souhaitent notamment que davantage d'employés travaillent à temps complet, alors qu'actuellement, 60 % des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes auront un horaire à temps partiel.

Archive : infirmières de l'hôpital de Maria Photo : Radio-Canada

Ils rappellent que les derniers mois ont créé une crise sans précédent dans les établissements de santé de la Gaspésie.

Des problèmes comme la surcharge de travail, l’instabilité des équipes de soins ou le manque d’effectifs ont été aggravés par des décisions prises dans l’urgence, selon les syndicats.

La deuxième vague fait craindre aux syndicats que le scénario se répète.

Épuisement et maladie

La présidente de la FSQFédération de la santé du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec , Claire Montour souligne que cette deuxième vague survient au moment où les équipes de soins sont toujours fragiles. Il y a eu une réaction du personnel dans les derniers mois, les dernières semaines : c'est de partir à la retraite anticipée, avec pénalités, parce qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel.

Elle estime que les travailleurs ont besoin d’un plan de sauvetage maintenant pour ne pas que la deuxième vague n’entraîne la noyade d’un plus grand nombre de travailleurs et de travailleuses.

Le président du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec , Pier-Luc Bujold, demande que la direction adapte ses décisions à la réalité de la région plutôt que d’appliquer à la lettre les arrêtés ministériels.

Il estime, lui aussi, que les conditions de travail actuelles poussent les gens vers la retraite ou vers l’épuisement, la détresse psychologique et la maladie. Les gens sont épuisés, avec des charges de travail qui sont monstres. Ce ne sont pas les conditions idéales non plus pour qu’eux puissent se protéger et protéger les gens qui se font soigner. Des fois il y a des infirmières auxiliaires qui peuvent avoir 30 patients , rapporte le président du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec .

Le SIIIEQ craint une perte de contrôle de la gestion de la COVID-19 dans Avignon Photo : Régie de santé Vancouver Coastal

Il note aussi des lacunes dans la gestion de la pandémie notamment sur la mobilité du personnel ou l’absence de confinement pour les gens asymptomatiques qui subissent un test de dépistage.

Pierre-Luc Bujold juge que les dirigeants du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux semblent dépassés par l'ampleur de la crise .

Manque de matériel?

Il manquerait même d'équipements comme des masques N-95 ou des lunettes de protection, si bien que des employés seraient obligés d'en commander à leurs frais sur Internet pour leur travail. Seulement les zones chaudes, dédiées à la COVID, ont accès à du matériel en tout temps, masque N-95, blouses, lunettes, de façon adéquate , soutient M. Bujold.

Chantale Duguay. présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. (archives) Photo : Radio-Canada

La PDGprésidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux répond qu'avant de surcharger le personnel en place, elle fait appel à des agences privées. Elle ajoute qu'il ne manque pas d'équipements de protection. Le matériel qui est requis est là et accessible pour la clientèle, les patients, pour le personnel, assure Mme Duguay, il n'y a pas de problème de matériel. S'il y a un problème à un endroit, qu'ils nous le disent et on va régler le problème à l'instant même.