Dossier de Ross Rousseau : une gestionnaire en santé subira son procès le 16 décembre

Marie-Claude Dion, une gestionnaire du réseau régional de santé accusée d’avoir étouffé une affaire d’agression sexuelle en Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), subira son procès le 16 décembre au palais de justice de Chicoutimi.

Elle a plaidé non coupable à des accusations d'entrave à la justice dans le dossier de Ross Rousseau, un octogénaire reconnu coupable, l’été dernier, d’avoir agressé sexuellement une usagère dans le CHSLD où il vivait. Malgré son âge, le juge Pierre Simard de la Cour du Québec lui a imposé une peine de prison.

Selon la Couronne, Marie-Claude Dion aurait manqué de transparence dans le cadre de l'enquête.