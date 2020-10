COVID-19: plusieurs fermetures à Ottawa jusqu'au 7 novembre

Les gyms, les cinémas et les salles à manger des restaurants fermeront dès minuit samedi soir. Ils devront rester fermés pour les 28 prochains jours au minimum.

Le gouvernement Ford a annoncé ces nouvelles mesures restrictives, vendredi, en réponse au nombre de nouveaux cas de COVID-19 et du bilan de plus en plus lourd de personnes contaminées.

Pour les commerçants d’Ottawa, c’est une autre tuile qui s'abat alors que plusieurs d’entre eux n’avaient pas retrouvé leur vitesse de croisière d’avant la crise.

Depuis l’été, les salles du CinéStarz à Orléans sont désertes, témoigne Gaétan Roy, le gérant du cinéma. Ce dernier n’avait toujours pas réengagé tout son personnel en poste avant la pandémie.

« Lorsqu’on a rouvert en juillet, nous avions peut-être 10 % de la clientèle que nous avions à la même période les années passées. Même au cours des dernières semaines, ça tournait au ralenti » note le gérant.

Mais la nouvelle n’étonne pas l’administrateur de l’établissement qui voyait venir les nouvelles mesures restrictives.

« Ce n’est pas une surprise, on s’attendait à ce que ça arrive, mais on ne savait juste pas quand. C’est une mesure de prudence. C’est triste, mais nous avons à vivre avec. Nous devons suivre les règles et suivre le protocole », se résigne M. Roy.

Pas de surprise, non plus, du côté de Robert Leblanc, propriétaire du restaurant Bobby’s Table situé dans le quartier Vanier. Ce dernier explique s’être adapté depuis la pandémie pour développer ses menus à emporter. Bien qu’il dit s’être ajusté à sa nouvelle réalité, il compte tout de même sur un coup de main des gouvernements.

Robert Leblanc, propriétaire du restaurant Bobby’s Table, situé dans le quartier Vanier. Photo : Radio-Canada

Je m’attends à encore un autre trois mois comme ça, dit-il. Mais j’ai un excellent propriétaire. On va s’arranger. Les gouvernements nous aident et je suis certain qu’il y a d’autres plans qui s’en viennent, car je ne pense pas qu’ils nous laissent crever comme ça , croit Robert Leblanc.

Nawaf Abdalah, le propriétaire du Sinbad Restaurant and Cafe, un salon de shisha à Ottawa, a un ton plus dur. Ce dernier se dit défavorable à la fermeture des salles à manger.

Nawaf Abdalah, le propriétaire du Sinbad Restaurant and Cafe, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas juste pour plusieurs commerces. Il y a des gens qui dépendent de ces entreprises. Les propriétaires, les employés, les fournisseurs, ce sont tous gens qui vont perdre leur emploi. Ça va créer un climat de panique , dit-il.

Garder les gens impliqués dans leur travail

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, s’est dit préoccupé par la situation des commerçants, particulièrement des restaurateurs, avec qui il s’engage à travailler. Il a rappelé, en point de presse vendredi, sa récente décision de prolonger les heures de terrasse jusqu’au 31 décembre ainsi que quelques mesures d’allégement fiscal qui seront offertes à certains pour le prochain mois.

« C’est une peur pour moi et les membres du conseil d’Ottawa [de voir des commerces fermer] parce que c’est la deuxième fois que des gens qui travaillent dans les restaurants perdent leur emploi. Pour nous c’est important d'encourager les gens à rester impliqués dans leur entreprise », a indiqué le maire d’Ottawa, Jim Watson, qui dit appuyer la décision de la province.

L'est ontarien pas touché pour l'instant

Les fermetures ordonnées par l'Ontario vendredi ne toucheront pas la région du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), du moins pour le moment. On surveille de près la propagation locale de la COVID-19, mais pour l'instant, on ne croît pas nécessaire de fermer les commerces dans la région du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario indique le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Ceci étant dit, pour que les commerces locaux restent ouverts, il faut que tout le monde continue de respecter les mesures de santé publique pour prévenir la propagation du virus. Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du BSEO

Le Dr Roumeliotis ajoute qu'une augmentation importante de nouveaux cas pourrait mener à des fermetures et demande à la population de respecter les consignes pour éviter la propagation du virus.

Avec les informations de Jérémie Bergeron.