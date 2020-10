Un colis de contrebande d'une valeur de plus de 360 000 $ saisit à Stony Mountain

Des employés de la prison fédérale de Stony Mountain ont saisi un colis contenant des objets interdits d’une valeur de plus de 360 000 $, a annoncé jeudi Service correctionnel Canada.

Dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, l’administration pénitentiaire précise que la saisie du colis a eu lieu mercredi vers 14 h 15 dans la cour d’exercices de l’unité à sécurité maximale.

Parmi les objets interdits saisis, on retrouve du fentanyl, de la méthamphétamine, de la marijuana, du Percocet, du Dialaudid [un opioïde NDLR], des cartes SIM, une clé hexagonale, une pointe de couteau et des papiers à rouler. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 362 444 $ , poursuit Service correctionnel Canada.

La police a été prévenue et une enquête est en cours.

La prison de Stony Mountain se trouve à environ 25 km au nord de Winnipeg. Elle peut accueillir jusqu’à 96 prisonniers à la fois dans son unité de sécurité maximale. Ces détenus qui présentent une grande menace pour le public, ont besoin d’une surveillance plus importante et risquent plus de tenter de s’évader, selon le site Internet de Service correctionnel Canada.

Les déplacements, les possibilités d'association et les privilèges des détenus sont très restreints , précise l’administration pénitentiaire.

Service correctionnel Canada dit renforcer les mesures destinées à prévenir l’introduction d’objets interdits dans ses prisons, stipule le communiqué.