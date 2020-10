Un compte Twitter remet en question la légitimité de Scott Moe comme chef de parti

Le compte Replace The SP Leader (ou Remplacez le chef du Parti saskatchewanais ) allègue que des membres du Parti saskatchewanais voudraient que le candidat pour le comté de Saskatoon Southeast, Don Morgan, soit le chef intérimaire du parti le temps d’une course à la chefferie.

Selon ce compte Twitter certains partisans seraient prêts à remettre en question Scott Moe comme chef du Parti saskatchewanais sitôt les élections provinciales terminées.

Après les élections, c'est la démocratie du parti qui prévaut, ce compte et bien d’autres appuieront Alanna Koch comme cheffe du parti. C’est la décision que nous aurions dû prendre la première fois , est-il indiqué dans une publication en date du 7 octobre 2020.

Ancienne sous-ministre de l’ex-premier ministre Brad Wall, Alana Koch est arrivée en deuxième position après Scott Moe lors de la course à la chefferie du Parti saskatchewanais, en janvier 2018.

Le compte Twitter, dont la date de création indique octobre 2020, semble avoir été précédé par un autre compte Twitter (maintenant désactivé) du nom de Alanna4Ldr2020Alanna For Leader 2020 , ou Alanna comme cheffe 2020 .

Le candidat du Parti saskatchewanais Don Morgan a démenti les informations véhiculées par le compte Twitter en question, dans une déclaration par courriel à Radio-Canada vendredi.

Aujourd’hui et tous les jours, je suis fier d’appuyer le premier ministre Scott Moe. C’est un grand leader et la bonne personne pour le poste. Ces affirmations ne sont absolument pas fondées. Je pense qu’elles sont dégoûtantes, offensantes et méprisables. Les gens derrière tout cela cherchent à semer la zizanie et à dégrader tout le processus politique.

Don Morgan, candidat du Parti saskatchewanais, comté de Saskatoon Southeast