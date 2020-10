Voyage au cœur de la… PlayStation 5!

Il n’y a pas de doute : Sony Interactive Entertainment (SIO) mise gros sur sa prochaine console de jeux au design épuré. Et pour le prouver, la compagnie a demandé à Yasuhiro Ootori, son vice-président de la division du design mécanique et matériel, d’en faire la démonstration dans une vidéo. En deux jours, elle a été visionnée plus de 6 millions de fois sur YouTube.

Plus massive que la PS4, la grosseur de la PS5 impressionne, mais Yasuhiro Ootori se veut rassurant : c’est qu’elle intègre un système de refroidissement très performant et silencieux. Un grand ventilateur de 120 mm aspire l’air des deux côtés de l’appareil, pendant qu’un dissipateur thermique digne d’un système de chambre à vapeur fait son œuvre.

Pour s’assurer de maintenir une certaine fraîcheur à long terme, l’engin fonctionne avec un métal liquide comme matériau d’interface thermique sur le processeur à huit cœurs (Zen 2) fabriqué par AMD.

Rapidité et capacité

Contrairement à la PS4 qui fonctionnait avec un disque dur, la prochaine console de la série mise plutôt sur un disque SSD, ce qui permettra de réduire considérablement le temps d’installation et de chargement des jeux. Un espace vacant sous la coque est réservé pour ajouter un second disque SSD. Les joueurs et les joueuses pourront aussi compter sur une capacité de 825 Go intégrée à la carte mère de la PS5, de même 16 Go de mémoire pour la carte graphique (GDDR6).

CPU : 8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz (fréquence variable) GPU : 10,28 TFLOPs, 36 CUs à 2,23 GHz (fréquence variable) Architecture du GPU : Custom RDNA 2 Mémoire vive : 16 Go GDDR6/256-bit Bande passante de la mémoire : 448 Go/s Stockage interne : disque dur SSD de 825 Go Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé) Stockage supplémentaire : fente pour NVMe SSD Stockage externe : support pour un disque dur USB Lecteur optique : lecteur Blu-ray 4K UHD

Les personnes adeptes de PlayStation seront ravies d’apprendre que l’alimentation de 350 W de la console sera intégrée dans le boitier et non accrochée à l’arrière de la machine. Aussi, les panneaux blancs qui servent de coquille sont amovibles, ce qui facilite son nettoyage.

La télécommande «Media Remote» permet la lecture de médias et de contrôler le téléviseur. Photo : Sony Interactive Entertainment inc.

Bien que cette vidéo en révèle beaucoup sur les composantes de la PS5, Sony demeure discrète quant au design de son interface. Le lancement de l’appareil est prévu le 12 novembre au Canada.