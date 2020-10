Le Manitoba et la MMF en désaccord sur des interdictions de chasse à l’orignal

Depuis 2011, la chasse à l’orignal est interdite dans les secteurs de Duck Mountain, Porcupine Mountain, Turtle Mountain, Nopiming et la région nord d’Entre-les-lacs. Le but de l’interdiction est de permettre à la population de reprendre de l’ampleur dans ces régions.

Selon le ministre de l'Agriculture et Développement des ressources, Blaine Pedersen, la population d’orignaux n’a pas suffisamment récupéré pour que la chasse reprenne.

Malgré ces fermetures, la population d'orignaux ne s'est pas rétablie à des niveaux historiques dans ces zones en raison des pressions de la chasse illégale et des causes naturelles, explique-t-il.

Il note que le changement climatique pousse des chevreuils à se déplacer plus au nord, dans les écosystèmes des orignaux. Les chevreuils peuvent être porteur du ver des méninges, qui ne leur est pas mortel. Il l’est cependant pour les orignaux.

En 2011, on s’attendait à ce que la population d’orignaux se rétablisse avec le temps, mais des choses comme des tiques, le ver des méninges [des prédateurs comme des ours et des loups] et la chasse illégale ont empêché une croissance suffisante de la population, poursuit le ministre.

On chassera quand même, dit la MMF Fédération métisse du Manitoba

Or, la semaine dernière, la Fédération métisse du Manitoba (MMF) a annoncé qu’elle permettrait la réouverture partielle de la chasse à l'orignal dans les régions de Porcupine Mountain et de Duck Mountain, ainsi que la réouverture totale de la chasse dans le secteur de Nopiming.

Elle a réitéré son intention de permettre la chasse à l’orignal dans ces secteurs vendredi en réaction à l’annonce de la province.

Un nombre limité d'orignaux mâles sera chassé pour partager [la viande] dans la communauté et pour maintenir la culture et les traditions de nos citoyens. Tout détenteur de carte de chasseur métis avec [un permis approprié] qui est accusé par ce premier ministre sera protégé par votre gouvernement métis , affirme un communiqué.

La MMFFédération métisse du Manitoba se justifie en expliquant que dans une lettre datée de la fin septembre, le gouvernement du Manitoba avait déclaré que ses relevés indiquaient que les populations d'orignaux dans les régions de Porcupine Mountain et de Duck Mountain étaient stables et que 2 % de la population, soit 60 orignaux, pouvaient être chassés.

La province fait demi-tour sur la saison d’orignal limitée qu’elle proposait , affirme la responsable des Ressources naturelles de la MMFFédération des Métis du Manitoba , Leah LaPlante.

Nous avons convenu avec nos aînés qu'à compter de 2011, nous fermerions mutuellement les zones dans le but de protéger nos ressources. Nous en sommes maintenant à la neuvième année de fermeture et il est temps que la chasse se poursuive de manière collective, responsable et contrôlée , soutient le président de la MMFFédération métisse du Manitoba , David Chartrand.

Cette mesure est particulièrement importante puisqu’elle fournira un soutien supplémentaire tout au long de la pandémie , poursuit-il.

Le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il affirme que la province ignore l’Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit notamment une protection des droits de chasse des peuples autochtones.

Le ministre Pedersen soutient que la fermeture de la chasse à l’orignal dans ces secteurs n’a rien à voir avec les droits de chasse des Autochtones, bien qu’il affirme reconnaître ces droits.

Il nous faut un plan sur l’orignal pour le Manitoba, que certains groupes puissent agir différemment que d’autres seraient au détriment de la population d'orignaux , fait-il valoir.

Il renchérit : Je crois que la Fédération métisse du Manitoba souhaite aller au tribunal. Des personnes peuvent aller au tribunal, perdre ou gagner, mais ce qui va se passer ici c’est que l’orignal va perdre. Ils veulent tuer plus d’orignaux .

De son côté, l’organisme qui représente les Premières Nations du sud du Manitoba, la Southern Chiefs Organisation (SCO), a dénoncé le plan de la MMFFédération métisse du Manitoba la semaine dernière. Le grand chef de la SCOSouthern Chiefs Organisation , Jerry Daniels, affirme que la province ne l’a pas consulté avant d’annoncer la saison de chasse partielle qui a maintenant été annulée.

Blaine Pedersen affirme que la province a pris des mesures pour éviter le manque de consultations dénoncé par la MMF ainsi que par la SCOSouthern Chiefs Organisation . La fermeture de la chasse à l’orignal va de pair avec la mise en vigueur d’une loi de 2018 modifiant la Loi sur la conservation de la faune.

Celle-ci permet entre autres la création de comités de gestion de la faune qui seraient composés à 50 %, au minimum, de membres autochtones.