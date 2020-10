Les contrôles routiers seraient-ils utiles en Abitibi-Témiscamingue?

Avec l’augmentation des cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue et dans l’ensemble du Québec, la question des contrôles routiers aux entrées et sorties de la région est soulevée par plusieurs.

La décision d’installer des barrages revient au gouvernement du Québec. Des élus de la région rappellent que cette responsabilité n’est pas la leur, mais, selon plusieurs d’entre eux, comme le maire d’Amos et préfet de la MRC d’Abitibi Sébastien D’Astous, les barrages routiers ne sont pas le moyen le plus efficace d’éviter la propagation de la COVID-19.

Les contrôles routiers, ça peut avoir du bon, ça peut être dissuasif, mais il faut que les gens se responsabilisent aussi, affirme-t-il. Puis, moi, j’aime bien savoir que la Sûreté du Québec est dans les villes pour pouvoir prendre des appels et faire du contrôle direct quand il y a des problématiques.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les mesures sanitaires : la responsabilité de tous

La préfète de la MRC de Témiscamingue Claire Bolduc insiste quant à elle sur l’importance d’appliquer les consignes sanitaires dans nos vies quotidiennes.

Fermer les routes, si entre nous on ne respecte pas les mesures, ça n’aura pas grand effet, dit-elle. Si on fait les contrôles, on ouvre on ferme on ouvre on ferme, on va faire ça longtemps, parce que les éclosions apparaissent quand on laisse tomber les mesures de distanciation physique.

Les préfets rappellent les trois mesures de base : le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique. La préfète de la MRC de Rouyn-Noranda Diane Dallaire indique que l’installation de contrôles routiers n’est pas sur la table présentement.

Ce n’est pas écarté, ça peut arriver, mais d’ores et déjà, aujourd’hui même, sans qu’il y ait de point de contrôle, on peut éviter les déplacements entre les différentes villes et différentes régions, on peut chacun en prendre la responsabilité.

Certains citoyens interrogés au centre-ville de Rouyn-Noranda pensent que des contrôles routiers aideraient à diminuer la propagation de la COVID-19 entre les régions. Pour d’autres, les contrôles routiers ne sont pas essentiels et peuvent parfois nuire à certaines personnes, comme ceux qui doivent voyager pour obtenir des soins de santé ou pour le travail.

L’une d’entre elles, qui fait de l’aide à domicile, mentionne que sans l’aide de travailleurs venant d'autres régions, on n’en viendrait pas à bout .

Au printemps, lors de la première vague, les barrages autour de la MRC de Rouyn-Noranda ont été levés le 4 mai, et ceux autour de l’Abitibi-Témiscamingue, le 11 mai.