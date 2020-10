COVID-19: éclosion au centre d'hébergement d'urgence de l'aréna Robert-Guertin

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais rapporte que des personnes en situation d'itinérance logeant au centre Robert-Guertin ont reçu un test positif à la COVID-19.

Les usagers ayant reçu un résultat de COVID-19 de même que les contacts étroits ont été transférés dans un autre site , peut-on lire dans un communiqué du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Depuis, la surveillance des signes et symptômes des utilisateurs et les mesures de préventions et de contrôles des infections ont été rehaussées, ajoute-t-on.

Le CISSS de l'Outaouais tient à rassurer la population , indique-t-on. Toutes les recommandations de la Santé publique ont été mises en place et la situation au Centre d'hébergement d'urgence est prise en charge.

Du côté du Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais, on tente d'identifier les personnes ayant reçu un test positif.

On essaye de savoir s’ils ont été en contact avec nos travailleurs de rue , explique la directrice adjointe, Annie Castonguay.