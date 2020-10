COVID-19 : l’Action de grâce inquiète sur la Côte-Nord

Resserrer les mesures dans les bars

En vue de la longue fin de semaine, la microbrasserie La Compagnie resserre ses mesures sanitaires.

À l’approche du congé de l’Action de grâce, de la mi-session pour les étudiants, on sentait le besoin de se positionner, de demander aux gens d’être prudents , indique Marie-Pier Johnson, copropriétaire de l’entreprise.

La microbrasserie a fait une publication Facebook vendredi pour informer ses clients des nouvelles mesures. Nous vous annonçons l’arrivée de certaines mesures de contrôle supplémentaires, notamment au niveau des heures d’ouverture, du nombre de places disponibles et d’une vérification de la provenance de nos clients, à partir d’aujourd’hui et pour une durée encore indéterminée. Nous le faisons afin de protéger nos employés, nos familles, nos clients réguliers, [...] et la population septilienne , peut-on y lire.

Le coût d'un changement de palier

Si la Côte-Nord en venait à changer de palier d'alerte, une nouvelle fermeture des commerces et des restaurants aurait des effets significatifs pour beaucoup de monde dans la région, pense Antonio Hortas, président de la Chambre de commerce de Manicouagan.

On ne peut pas se permettre de se faire imposer des fermetures de commerces, des fermetures de gymnase ou des contraintes additionnelles au niveau des écoles. Ce serait, dans les circonstances, une très mauvaise nouvelle , soutient M. Hortas.

Les écoles sur le qui-vive

Les écoles aussi surveillent la situation de près. Leurs dirigeants surveillent également les déplacements, indique Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer.

On a quand même des protocoles d’urgences dans le cas où l’on doive basculer dans des mesures plus contraignantes , affirme M. Poirier.

La santé publique est inquiète

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord l’a répété toute la semaine : il ne faut pas se déplacer ou recevoir de la visite de gens provenant de zone rouge ou orange pendant cette longue fin de semaine.

Oui, on a moins de cas, on est épargné, mais ça demeure fragile. Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique, CISSS de la Côte-Nord

Nous, on est très inquiets surtout pour cette longue fin de semaine. Dans un élan de solidarité et de responsabilité collective, évitons les déplacements non essentiels dans les paliers orange ou rouge , martèle le Dr Fachehoun.

Des barrages routiers ont d'ailleurs été installés aux entrées de la région pour sensibiliser les voyageurs.

