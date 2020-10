La maison d’édition Alto lance Alea, un laboratoire éditorial

Les disciplines artistiques sont de plus en plus métissées. La bataille de l’attention se poursuit. Le chemin entre un texte et son public se fait encore plus sinueux. Avec Alea, les éditions Alto souhaitent rejoindre les lecteurs, là où il sont.

On a un désir de faire circuler les oeuvres au maximum et d’essayer des choses. ChristianeVadnais, responsable du laboratoire

Ça peut prendre plusieurs formats. On veut créer des projets éditoriaux qui sortent du livre traditionnel.

Un vaste terrain de jeu

Alea se veut un véritable terrain de jeu pour l’éditeur, mais aussi pour les acteurs du milieu littéraire. La responsable souligne que ce qui compte, c’est la qualité littéraire. À partir de là, les possibilités sont pratiquement illimitées.

Une équipe travaille actuellement sur le projet Les évaporés, un projet tentaculaire qui éclate les formes habituelles. Réalisée par une dizaine d’auteurs, la création se déploie sur le web, à travers des livres et des objets artistiques.

Les premières créations issues du laboratoire seront des livres audio. Chaque histoire à emporter aura une facture soignée et un univers sonore propre à chaque livre.

L'autrice Christiane Vadnais, responsable du laboratoire Alea Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

ÉlectroLitt

En collaboration avec Rhizome, un appel de projets à été lancé pour ÉlectroLitt, des microrésidences en innovation littéraire pour des auteurs prêts à travailler avec le numérique. Les écrivains sélectionnés recevront le soutien d’un mentor et d’une bourse de création.

Les microrésidences ÉlectroLitt, une initiative d'Alea en collaboration avec Rhizome Photo : Radio-Canada / Courtoisie