Le message de la Santé publique est clair, il ne faut faire en zone orange, ce qu'on ne peut pas faire chez soi. À Shawinigan, certains sont confiants que les citoyens respecteront les règles. D’autres sont un peu plus sceptiques Le maire de Shawinigan, Michel Angers, lui, croit au bon sens des citoyens. Je fais confiance aux gens. Je fais confiance autant aux gens de chez nous, que de Trois-Rivières. Les consignes doivent s'appliquer. La conscience citoyenne doit s'appliquer. J'ai toujours eu confiance que les gens font le maximum possible , estime le maire. Du côté des restaurants, ou des bars, on dit ne peut pas pouvoir y faire grand chose. Il serait compliqué de contrôler la provenance de tous les clients. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui vont quitter les zones rouges pour venir dans les endroits où c'est encore orange et ouvert, mais malheureusement, je vais me fier sur la bonne foi des gens , affirme le directeur général du Trou du diable, Mathieu Richard.

Tous les restaurateurs font face au même dilemme.

Nous, on est content, car on va avoir de la clientèle, mais l'inquiétude qu'on a, c'est est-ce qu'on apporte le virus et qu'on va pouvoir continuer opérer ensuite? C'est difficile, le choix est déchirant quand même , souligne la gérante de Pacini à Shawinigan, Jessica Tremblay. Entre Montréal et Trois-Rivières, Louiseville est entourée de zones rouges. Le maire se dit même en zone orange foncée et donc prêt à basculer. Il en appelle toutefois à la responsabilité de chacun. Il faut respecter les gens qui sont dans la zone orange, mais respectez-nous aussi. Il faut que tout le monde se respecte., mais moi, c'est sûr que je vais pas faire la police, ce n'est pas mon rôle , soutient le maire de Louiseville, Yvon Deshaies.

D'après un reportage d'Alexandre Lepoutre