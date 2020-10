Le requin-pèlerin met du temps à revenir dans les eaux du Pacifique

Il y a dix ans, le requin-pèlerin du Pacifique était ajouté à la liste des espèces en voie de disparition au Canada. Aujourd’hui, le deuxième plus gros poisson au monde peine à se remettre de ses blessures du passé et se fait toujours rare dans les eaux de la côte ouest.

S’ils étaient des milliers à sillonner les eaux du Pacifique dans les années 1960, le nombre de spécimens de requins-pèlerins se situe aujourd’hui entre 300 et 500.

Un registre d'apparition du requin-pèlerin est tenu à jour, explique la chercheure de Pêches et Océans Canada Jackie King. La dernière apparition du requin-pèlerin rapportée dans le Pacifique remonte à 2019, dit la chercheure.

Un des défis, aujourd’hui encore, est de connaître leur nombre exact. Ces géants migrateurs, qui peuvent atteindre jusqu’à 12 mètres de long, s’avèrent parfois difficiles à retracer et ce n’est pas tout le monde qui rapporte en avoir vu un. Jackie King, chercheure, Pêches et Océans Canada

Parmi les mesures en place depuis 10 ans pour protéger le peu de spécimens restants, il y a aussi un code de conduite pour le public et les pêcheurs. Ces derniers doivent stopper leur bateau s’il croise un requin-pèlerin et garder une certaine distance pour éviter le risque de collision, la plus grande menace pour ces requins encore aujourd'hui.

Jackie King souligne aussi l’importance de la bonne collaboration entre le Canada, les États-Unis et le Mexique dans la surveillance de l’espèce le long de la côte ouest.

Une espèce inoffensive abattue pendant longtemps

Pendant de nombreuses années, l’homme a été la menace pour le requin-pèlerin, mangeur de plancton.

Dans les années 1950 jusqu’à l’aube des années 1970, le gouvernement fédéral a même eu la ferme intention d’éradiquer l’espèce.

À cette époque-là, Pêches et Océans Canada défendait ardemment l’industrie de la pêche. Le ministère avait installé sur leurs bateaux de patrouille un grand couteau en acier. Dès qu’ils observaient une aile de requin-pèlerin à la surface, ils accéléraient et coupaient le requin en deux. Peter Mieras, plongeur et cinématographe sous-marin

Peter Mieras raconte que les collisions de ces grands requins avec les bateaux de pêche étaient considérées comme une nuisance. Les requins se retrouvaient aussi parfois pris dans les filets de pêche.

À cette époque, Peter Mieras rapporte que jusqu’à 35 requins pouvaient être abattus par jour.

Depuis 1994, les requins-pèlerins sont rares dans les eaux de la Colombie-Britannique. Photo : Chris Gotschalk

Le déclin du requin-pèlerin au fil des ans dans le Pacifique a forcé le gouvernement fédéral à l’inscrire au rang d’espèce en voie de disparition, en 2010, en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada.

C’est le dernier stade avant qu’une espèce soit officiellement déclarée disparue.

Dix ans plus tard, Pêches et Océans Canada tente de renverser la vapeur et ouvre l’oeil sur le lent retour du requin-pèlerin dans les eaux du Pacifique. Selon la chercheure du ministère fédéral, Jackie King, cela pourrait prendre encore des décennies avant de le voir revenir, en raison de sa longévité et de sa lente gestation.

Le Cetorhinus maximus peut vivre un demi-siècle et sa période de gestation est de 2 à 3 ans.

Le pèlerin est inscrit à la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à titre d’espèce vulnérable à l’échelle mondiale.

Il est considéré comme une espèce en péril dans l’Atlantique Nord-Est et dans le Pacifique Nord.