Les infrastructures communautaires, une priorité électorale pour les Fransaskois

La question des infrastructures et des espaces communautaires et scolaires francophones en Saskatchewan est vue comme une priorité.

Alors que la province s’est engagée en 2019 à construire trois nouvelles écoles fransaskoises d’ici 2025, plusieurs organismes espèrent que les chefs des principaux partis en Saskatchewan iront encore plus loin pour la communauté fransaskoise lors de cette campagne électorale.

On souhaiterait voir un engagement à élargir et à renforcer le réseau scolaire, soit une offre active des services d’éducation fransaskois à travers la province par le biais des principes de disponibilité et d’accessibilité de l’école fransaskoise partout dans la province , explique le président sortant du Conseil scolaire fransaskois ( CSFConseil scolaire fransaskois ) Alpha Barry.

Alpha Barry est le président du Conseil scolaire fransaskois. Photo : Radio-Canada

Il explique que le CSF Conseil scolaire fransaskois souhaite à l'avenir s’attaquer aux questions d’infrastructure de l’école Boréale à Ponteix et de l’école Providence à Vonda.

Quand on investit dans une école, ce n’est pas juste pour apprendre la littératie et la numératie. C’est vraiment une contribution effective à la viabilité et à la vitalité de la communauté [qui] nous [permet] d’enseigner et de transmettre la langue et la culture à la future génération. Alpha Barry, président du Conseil scolaire fransaskois

Le président de l’Association des parents fransaskois ( APFAssociation des parents fransaskois ) Philolin Ngomo s’inquiète quant à lui du manque d’espace dans les écoles fransaskoises des régions rurales, dont celles à Ponteix et à Moose Jaw.

Il souligne que les deux classes mobiles à l’école Boréale de Ponteix n’[ont] pas résolu [son] problème de surpopulation.

À Moose Jaw, le besoin se présente au fur et à mesure selon le président de l’ APFAssociation des parents fransaskois , car [l’École Ducharme] était prévue pour une cinquantaine d’élèves et nous sommes déjà au-delà de cinquante élèves.

Philolin Ngomo est le président de l'Association des parents fransaskois. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Comme parent, mon souhait serait que le prochain gouvernement pense à faciliter la tâche dans nos écoles en créant beaucoup d’espace, [ce qui] veut dire de peut-être nous offrir plusieurs écoles [et] que le gouvernement ne se limite pas aux trois écoles promises d’ici 2025 , affirme Philolin Ngomo.

De son côté, le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise ( ACFAssemblée communautaire fransaskoise ) Denis Simard croit lui aussi qu’il y a un manque d’infrastructures pour les francophones de la province.

On a besoin de plus d’écoles, on a besoin de plus de centres communautaires qui peuvent être rénovés, on a besoin de nouveaux espaces. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

On a de nouvelles communautés émergentes francophones dans la province auxquelles on n’a pas vraiment créé [de point de rassemblement] , ajoute-t-il. Donc, ça va nous prendre des espaces pour permettre à ces communautés-là de continuer à se développer.

Alpha Barry a accepté de parler avec Radio-Canada en tant que porte-parole actuel de l’organisation. Il est en ce moment en campagne électorale pour le poste de conseiller scolaire à Regina.

Denis Simard aimerait aussi voir une implication du gouvernement sous la forme d’un financement pour que les centres scolaires et communautaires afin qu’ils puissent se convertir à l’énergie verte ou encore puissent rénover leurs locaux qui datent [...] de trente ans dans plusieurs cas.

Denis Simard est le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Photo : Radio-Canada

Le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise est conscient que toute question de financement dans des infrastructures reste coûteuse. Ce genre d’investissement en vaut néanmoins la peine selon lui, car il servira à tous les Saskatchewanais, anglophones et francophones.

Tous nos lieux sont aussi des lieux ouverts au public. Ils sont aussi des endroits de location, explique-t-il. Donc, ce qui est bien pour nous, c’est bien pour tout le monde.

Respecter son engagement initial

De son côté, la présidente de l’Association canadienne-française de Regina ( ACFRAssociation canadienne-française de Regina ) Kymber Zahar est heureuse que la province ait officiellement entamé ses démarches pour la construction d’une nouvelle école francophone à Regina. Elle espère toutefois que la construction de cette école reste une priorité pour le prochain gouvernement, qu’importe le parti qui siégera au pouvoir.

Kymber Zahar est la présidente de l'Association canadienne-française de Regina. Photo : Radio-Canada

Kymber Zahar ajoute qu’elle observe d’ailleurs un intérêt grandissant pour les deux écoles primaires de Regina, mais qu’elles sont déjà à [pleine] capacité.

Nous on a le droit d’avoir une éducation francophone et puis il faut avoir le bâtiment, une école, qui nous permet de faire ça. Kymber Zahar, présidente de l’Association canadienne-française de Regina

La vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert Josée Bourgoin abonde aussi dans ce sens.

On espère avoir une position très ferme de la part de tous les chefs des divers partis afin qu’ils prennent un engagement ferme et sans équivoque de faire avancer le dossier d’une école communautaire citoyenne à Prince Albert à la reprise du gouvernement, soutient-elle.

Josée Bourgoin est la vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert. Photo : Radio-Canada

Des fonctionnaires de la province étudient en ce moment un rapport d’une tierce partie sur la viabilité financière de l’Académie Rivier. La province tente de déterminer quelle option serait la plus abordable : convertir l’ancienne académie en école francophone ou construire un tout nouveau bâtiment.