Élection C.-B. : Un premier débat sur l’environnement et l'économie sans les chefs

George Heyman, le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Vancouver-Fairview et ministre de l’Environnement; Peter Milobar, le candidat du Parti libéral dans Kamloops-North Thompson et critique de l’opposition officielle en matière de Travail; et Adam Olsen du Parti vert dans Saanich North and the Island ont débattu jeudi par vidéoconférence.

Sans les plateformes des partis vert et libéral, le débat s’est concentré sur des attaques contre les mesures prises par le NPDNouveau Parti démocratique au cours de ses trois dernières années au pouvoir.

Il y a une tension au sein du NPDNouveau Parti démocratique , mais il continue d’appuyer la fracturation hydraulique et les coupes forestières , estime Adam Olsen.

De manière générale, il a attaqué le bilan du NPDNouveau Parti démocratique pour avoir trop peu fait pour l’environnement en appuyant notamment des projets de gaz naturel liquéfié ou en permettant la coupe d’arbres anciens.

Pour sa part, le candidat libéral s’est attaqué aux régulations du NPDNouveau Parti démocratique , affirmant qu'elles manquent de clarté et qu’elles nuisent aux industries britanno-colombiennes à la faveur, entre autres, des États-Unis.

Du côté du NPDNouveau Parti démocratique , George Heyman a répété que son plan d’action, Clean BC, est un plan ambitieux pour rendre la province carboneutre d’ici 2050.

Les scientifiques et les personnes qui s’y connaissent disent que nous avons besoin de technologies qui séquestrent le carbone , a-t-il déclaré.

Les partis promettent tous d’avoir une approche respectueuse des régions éloignées de la province et d’inclure les Autochtones dans le développement économique environnemental.

Or, sans le programme des verts ou des libéraux, difficile de pouvoir comparer leurs offres à celles du NPDNouveau Parti démocratique .

Un enjeu qu’a reconnu Peter Milobar. C’est vrai que c’est un peu malaisant de ne pas avoir de programme , a-t-il glissé, après avoir souligné que la Colombie-Britannique a besoin de plus qu’un morceau de papier, en référence au plan Clean BC.

Un débat des chefs est prévu mardi prochain.