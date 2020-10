La Société Alzheimer Outaouais célèbre ses 35 ans

Devant elle-même accompagner sa mère dans la maladie, Yolande Gravel a fondé la société en 1985 pour répondre à un besoin criant d'information.

Dans ce temps là, on ne savait pas ce que c’était, il n’y avait pas de services, rien , raconte-t-elle au téléphone. Même les neurologues ne connaissaient pas le mot Alzheimer encore !

La femme de 84 ans se souvient avoir placé des affiches dans les cliniques de la région pour trouver d'autres familles qui vivaient une expérience similaire à la sienne : celle d'être devenue proche aidante pour un membre de la famille atteint d'Alzheimer.

C’est comme ça que j’ai commencé à avoir des appels pour recevoir de l’information sur la maladie. Yolande Gravel, fondatrice de la Société Alzheimer Outaouais

Après toutes ces années, Mme Gravel n'a pas oublié à quel point il est demandant d'assurer ce rôle. Elle décrit comment les journées s'allongent et ne tournent qu'autour de la personne qui nécessite des soins constants.

Les besoins sont tellement grands aussi aujourd'hui , rappelle-t-elle. Pour les familles, c’est un drame épouvantable d’apprendre qu’une personne est atteinte [d'Alzheimer].

Aujourd'hui, la Société Alzheimer Outaouais soutient plus de 2100 individus et familles dans la région en offrant différents programmes et services, dont des ateliers, des centres de jour, des groupes de soutien et une référence en matière d'information.

Isolement et pandémie

Nicole Legault Delorme a été proche aidante au chevet de son mari pendant près de 9 ans. Plus les années allaient, plus c'était difficile , confie-t-elle.

Celui-ci a reçu son diagnostic à l'âge de 63 ans, tout juste après avoir pris sa retraite. S'il n'avait que de courtes pertes de mémoire au départ, son état s'est dégradé, jusqu'à être placé en CHSLD en décembre dernier.

Ça a été des années assez lourdes. J’étais toute seule. Nicole Legault Delorme, proche aidante

C'était de la surveillance 24 h par jour, sept jours sur sept , explique-t-elle. D'ordinaire très actif, le couple s'est retrouvé isolé. On avait une vie sociale énorme et avec la maladie c'est tout tombé.

Le diagnostic vient déjà avec la stigmatisation et l’isolement , fait valoir la directrice générale de la Société Alzheimer Outaouais, Annie Villeneuve. Les gens sont parfois moins à l’aise de les côtoyer, ils ne savent pas trop quoi dire, ils trouvent ça difficile.

Mme Villeneuve constate que ce sentiment d'isolement s'est exacerbé depuis le début de la pandémie. Les visites, les activités et le répit offert par les organismes ont dû cesser en raison de celle-ci. Les proches aidants se retrouvent seuls et épuisés.

On a vu augmenter de façon importante la détresse chez ces gens-là, un épuisement qui est plus grand aussi , soutient Mme Villeneuve.

Ces petits moments-là où ils pouvaient juste se changer les idées, évacuer, avoir des activités qui leur appartiennent et bien tout ça, ça a cessé d’un coup. Annie Villeneuve, directrice générale de la Société Alzheimer Outaouais

Les organismes comme la Société Alzheimer Outaouais qui offre du soutien, mais aussi du répit, sont essentiels pour que les proches aidants arrivent à accompagner en conservant leur propre santé psychologique, physique , selon Mme Villeneuve.

Avec les informations de Josée Guérin