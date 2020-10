Action de grâce et COVID-19 : quelles sont les règles pour faire la fête?

L’Action de grâce se profile à l’horizon et cette année, les repas familiaux ne ressembleront assurément pas aux années précédentes à cause de la COVID-19. Concrètement, quelles sont les règles sanitaires à suivre? Voici un petit rappel de ce que les Manitobains ont le droit ou non de faire.

Combien de personnes puis-je inviter chez moi pour un repas?

Cela dépend d’où vous résidez dans la province. À Winnipeg et ses alentours, actuellement en zone orange dans l’échelle des restrictions provinciales, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont limités à 10 personnes. Toutefois, cette limite n’inclut pas les personnes du foyer où se déroule le rassemblement.

Par exemple, une famille de 6 personnes pourrait recevoir 10 invités. Le nombre total de gens présents serait alors de 16. L’idée est la même pour une famille de 4, qui pourrait recevoir 10 invités et avoir ainsi 14 personnes à un repas, ou pour une famille de 10 qui reçoit 10 autres personnes, avec un total de 20 convives.

En dehors de Winnipeg et sa région, les rassemblements sont limités à 50 personnes à l’intérieur.

Cependant, il est important de ne pas trop jouer avec la flexibilité des règles entourant les rassemblements. Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, recommande fermement aux Manitobains de limiter le plus possible les contacts avec des personnes qui ne sont pas membres de leurs ménages et la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée... même pendant les repas en famille, avec les invités qui ne vivent pas dans votre foyer.

Puis-je faire un pique-nique dehors avec des gens qui ne sont pas de mon foyer?

Oui, mais là encore c’est fortement déconseillé et il faut respecter les règles encadrant les rassemblements en vigueur à l'endroit où a lieu le pique-nique.

À Winnipeg et dans les 17 municipalités alentour, les rassemblements extérieurs sont limités à 10 personnes. Ailleurs au Manitoba, ces rassemblements sont limités à 100 personnes.

Néanmoins, dans tous les cas, la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Puis-je me rendre à mon chalet et voyager en dehors de ma région sanitaire?

Oui, sauf si votre chalet se trouve au nord du 53e parallèle. Les déplacements dans le nord du Manitoba sont, en effet, interdits sauf pour les gens qui habitent dans ces régions ou qui travaillent dans certaines professions autorisées à s'y rendre.

Mais rien n’empêche un Winnipégois de rendre visite à de la famille à Brandon, Dauphin, Notre-Dame-de-Lourdes ou Saint-Claude.

Vous pouvez aussi vous rendre à votre chalet, mais les limites concernant les rassemblements peuvent varier, selon l'endroit où il se trouve. Ainsi, les chalets qui sont dans le région sanitaire d’Entre-les-lacs et de l’Est sont soumis aux mêmes règles encadrant les rassemblements qu’à Winnipeg puisque la région est elle aussi en zone orange des restrictions sanitaires.

À noter tout de même que les voyages en dehors du Manitoba sont toujours fortement déconseillés.

Comment limiter la transmission de la maladie lorsqu’on se rassemble autour d’un repas?

La santé publique propose quelques règles simples pour limiter la transmission du nouveau coronavirus. Tout d’abord, tentez de maintenir le plus possible la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes attablées.

Ensuite, elle recommande de nettoyer et désinfecter souvent les surfaces fréquemment touchées et de s’assurer que les personnes présentes se lavent les mains pendant au moins 15 secondes ou utilisent un désinfectant pour les mains avant de manger ou de manipuler des aliments et des emballages alimentaires, ainsi qu’avant que le repas soit servi.

Enfin, la province encourage les Manitobains à ne pas partager d’ustensiles, de condiments ou autre. Comme solution, elle propose, par exemple, de désigner une personne responsable de servir les aliments aux invités pour éviter que les ustensiles passent de main en main . Vous pourriez aussi commander des portions individuelles auprès d’un restaurant ou d’un traiteur.

Quelques règles de base pour ne pas contaminer les autres Les salutations habituelles, comme les poignées de main, les baisers et les accolades, sont à proscrire;

restez à la maison si vous vous sentez malade, même si vous n’avez que de légers symptômes;

lavez-vous et désinfectez-vous souvent les mains;

couvrez-vous la bouche quand vous toussez;

tenez-vous éloigné des personnes qui ne font pas partie de votre maisonnée.