Procès de Matthew Raymond : la Couronne admet qu'il souffrait d'un trouble mental

La Couronne et la défense ont convenu que Matthew Raymond, visé par quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré, souffrait d’un trouble mental lorsqu'il a tiré sur deux policiers et deux civils.

Raymond, 50 ans, avait déjà admis avoir tiré sur les quatre victimes à Fredericton, mais ses avocats soutiennent qu'il n'était pas pénalement responsable de la fusillade en raison de sa maladie mentale.

La procureure de la Couronne Darlene Blunston a lu un exposé des faits commun vendredi après-midi. Elle a déclaré que le 10 août 2018, lorsque Matthew Raymond a fait feu sur Donnie Robichaud, Bobbie Lee Wright, Robb Costello et Sara Burns, il souffrait d'un trouble mental , sans toutefois préciser lequel.

Le juge Larry Landry a expliqué au jury que cela signifie que la défense n'a plus à prouver ce fait, mais devra toujours prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les troubles mentaux de Raymond l'ont rendu incapable d'apprécier la nature et la qualité de ses actes, ou qu'ils l'ont rendu incapable de juger que son acte était mauvais .

Quelle incidence aura cette admission sur la réflexion du jury?

Le 15 septembre, le premier jour du procès, le magistrat Landry a donné des instructions précises au jury quant à ce qu'il doit décider exactement après avoir entendu toutes les preuves.

L'accord de vendredi limite ce qu'ils doivent décider.

Auparavant, pour déclarer Raymond non criminellement responsable, les jurés devaient se poser deux questions : est-il plus probable que l’inverse que Raymond souffrait de troubles mentaux au moment des meurtres? Et est-il plus probable que l’inverse que ses troubles mentaux le rendaient incapable, au moment des meurtres, d'apprécier la nature et la qualité de l'acte, ou de savoir qu'il avait tort?

L'accord de vendredi supprime la première question, laissant au jury le soin de décider seulement de la seconde.

Le jury a reçu des photos de l'appartement de Matthew Raymond, dont ce carnet. Le caporal Chris Kean, de la GRC, a déclaré que la poussière rose provenait du gaz que la police avait jeté avant d'arrêter Raymond. Photo : Cour du Banc de la Reine

S'ils constatent que sa maladie mentale l'a empêché de réaliser que ce qu'il faisait était mal, ou que cela l'a empêché de savoir ce qu'il faisait, ils doivent le déclarer non coupable. S'ils constatent que sa maladie mentale n'a eu aucun de ces effets, ils doivent le déclarer coupable, s'ils constatent également que la Couronne a prouvé qu'il a commis un meurtre au premier degré au-delà de tout doute raisonnable.

La fin du témoignage de l’expert en informatique de la GRC Gendarmerie royale du Canada

Le caporal Aaron Gallagher, un expert en informatique de la GRCGendarmerie royale du Canada , a terminé son témoignage devant le tribunal vendredi. Il a déclaré que bon nombre des vidéos et des captures d'écran sur l'ordinateur provenaient d'un site web de théories du complot géré par quelqu'un s'identifiant sous le nom de Rob Lee.

Le caporal Gallagher a convenu avec l'avocat de la défense, Nathan Gorham, que de nombreuses photos et vidéos téléchargées entre août 2017 et juillet 2018 étaient en lien avec la tentative de Raymond d’identifier des personnes comme étant des serpents ou des démons.

Même si la légende que l’accusé avait donnée à plusieurs photos contenait l’expression langue de serpent , M. Gallagher a confirmé qu'il ne voyait lui-même aucune langue de serpent sur les photos.

Le jury se réunira à nouveau mardi pour la suite du procès.

Avec les informations d’Hadeel Ibrahim, de CBC et de La Presse canadienne