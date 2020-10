Le taux de chômage se stabilise dans l'Est-du-Québec

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le taux de chômage était de 9,2 % en septembre, soit pratiquement le même taux observé à pareille date l'an dernier, selon Statistiques Canada.

C'est pratiquement inchangé par rapport à septembre 2019 , constate l'analyste pour Statistiques Canada, Vincent Hardy.

La région enregistre toutefois une baisse de 4500 personnes en emploi dans les 12 derniers mois. Selon l'analyste, cela peut s'expliquer en partie par la baisse de personnes actives sur le marché du travail en raison du vieillissement de la population.

Sur la Côte-Nord, Statistiques Canada rapporte un taux de chômage de 4,9 % pour le mois de septembre, un taux similaire à celui de septembre 2019.

Dans cette région, ce sont 2800 personnes de moins qui sont en situation d'emploi par rapport à l'an passé. Comme en Gaspésie, M. Hardy explique cette baisse par le vieillissement de la population ou par un recul démographique.

L'emploi est pratiquement inchangé également, donc il n'y a pas nécessairement de croissance par rapport à l'année dernière. La situation a peu changé en termes de personnes en emploi , précise l'analyste.

Au Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage était de 4,1 % en septembre, ce qui s'approche également du taux observé en septembre 2019.

On voit que la situation s'est améliorée et que l'impact du taux de chômage est beaucoup plus petit que ce que c'était en mai.

Vincent Hardy, analyste pour Statistiques Canada