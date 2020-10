Bientôt de nouvelles aires de repos pour les camionneurs dans le Nord de l'Ontario

Les quatre nouvelles aires de repos  (Nouvelle fenêtre) seront construites à Mulligan Lake sur la route 599, à Terrace Bay le long de la route 17, à Temagami près de la jonction entre les routes 11 et 64 ainsi que près de Cochrane à l’intersection des routes 11 et 655.

Les travaux de rénovation des 10 autres aires de repos comprennent la construction de plus de toilettes et d’espaces de stationnement ainsi que la mise en place d’un meilleur éclairage, selon le gouvernement ontarien.

La construction d'un plus grand nombre d'aires de repos dotées de meilleures installations rendra les déplacements plus sûrs et plus confortables, en particulier pour ceux qui doivent parcourir de longues distances en voiture. Caroline Mulroney, ministre des Transports de l’Ontario

Des camions-remorques sur la route 11 à Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le président de l’Association du camionnage de l’Ontario, Stephen Laskowski, qui était avec la ministre Mulroney lors de l’annonce, rappelle que la disponibilité des aires de repos est un problème nord-américain, mais en Ontario, il se manifeste particulièrement dans le Nord .

L’annonce d’aujourd’hui est un investissement fantastique pour les membres de l’industrie du camionnage ontarienne, qui travaillent d’ailleurs très fort. Stephen Laskowski, président de l’Association du camionnage de l’Ontario

Les camionneurs professionnels doivent respecter des heures de travail précises, ce qui veut dire qu’ils doivent prendre des pauses à certains moments. Et contrairement aux autres personnes qui peuvent aller chez elles pour se reposer, pour les camionneurs, leur camion est aussi leur bureau. Ils ont besoin d’un endroit sécuritaire pour s’arrêter, aller aux toilettes, manger et ainsi de suite. Et très franchement, il n’y en a pas assez , explique M. Laskowski.

Il ajoute d’ailleurs que l’association qu’il préside ainsi que d’autres partenaires de l’industrie du camionnage ont été consultés par le ministère des Transports pour déterminer là où il serait plus logique de construire les nouvelles aires de repos .

Un problème mis en lumière par la pandémie

M. Laskowski estime également que la crise sanitaire a absolument mis en lumière la nécessité de construire de nouvelles aires de repos.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs camionneurs se sont plaints de ne plus avoir facilement accès à certaines installations comme les salles de bains et les toilettes dans des établissements privés.

En avril, la ministre Mulroney avait même demandé publiquement aux entrepreneurs de soutenir les camionneurs lorsqu’ils s’arrêtent pour se reposer en les laissant utiliser leurs installations.

Étant donné la deuxième vague de COVID-19 bien entamée, Stephen Laskowski s’attend d’ailleurs à ce que certains des défis que [les camionneurs] ont rencontrés lors de la première vague émergent de nouveau.

Mon message aux propriétaires d’entreprises est de traiter les camionneurs avec la politesse et le respect qu’ils méritent. Stephen Laskowski, président de l’Association du camionnage de l’Ontario

Les projets de construction d’aires de repos devraient prendre fin d’ici 2025.