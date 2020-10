Dans ce message signé par l'adjointe au directeur régional de santé publique, on apprend que le soir du 7 octobre, des enquêtes n’étaient toujours pas commencées pour des résultats positifs reçus le 3 octobre.

Nous traînons un boulet depuis plusieurs jours , écrit Julie Lambert, annonçant que tout le monde sera prévu à l’horaire lundi pour passer à travers toutes les enquêtes en retard .

Plus tôt cette semaine, le CISSS de Chaudière-Appalaches assurait pourtant que la situation était sous contrôle.

On ne réussira jamais à reprendre le dessus et à rendre nos processus plus performants si on ne réussit pas à se défaire de cette entrave. extrait du courriel envoyé par Julie Lambert, adjointe au directeur de santé publique de Chaudière-Appalaches

Julie Lambert, adjointe à la directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada

Votre participation, contribution, collaboration, entrain, soutien sont absolument essentiels afin qu’ensemble, on y arrive , écrit Mme Lambert.

Invité à faire le point sur la situation et à commenter cette corvée de lundi, le CISSS de Chaudière-Appalaches a refusé notre demande d’entrevue. Les équipes de la santé publique travaillent 7 jours sur 7 pour effectuer le suivi des enquêtes et cela demeure leur priorité , répond-il par courriel.

En ce qui a trait au nombre d'enquêtes et aux délais de celles-ci, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre , ajoute le CISSS, expliquant que compte tenu de la charge actuelle de travail, faire de l'extraction de données aura pour effet de retarder les enquêtes .

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale n’est pas en mesure non plus d’offrir ces précisions, mais admet que l’augmentation importante du nombre de cas positifs a eu un impact sur le délai d’ouverture des enquêtes alors qu’encore récemment, l’enquête épidémiologique autour d’un cas positif s’amorçait presque immédiatement après l’annonce du résultat .

Tant dans Chaudière-Appalaches que dans la Capitale-Nationale, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires de COVID-19 a plus que triplé et la tendance est toujours à la hausse.

Rattrapage utile?

Le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ne s'étonne pas de ces retards, compte tenu de la flambée de cas de COVID-19 observée dans l'ensemble de la province.

Mais il mentionne que cette situation favorise la propagation du virus et l’apparition de cas secondaires.

Si on a plus de cas secondaires, on va en avoir plus à l’autre génération aussi. Tout ça se cumule pour rendre le nombre de cas d’une génération à l’autre plus élevé , explique le médecin. Pour avoir le meilleur impact, on voudrait que les enquêtes épidémiologiques soient faites dans la journée où on apprend le résultat.

Le but de l’enquête épidémiologique est de réussir à identifier qui a été en contact avec la personne malade pour les mettre en quarantaine et empêcher qu’ils deviennent eux-mêmes des personnes contagieuses. Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'INSPQ

Gaston De Serres est médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec. Photo : Radio-Canada

Dr De Serres ajoute aussi qu'en commençant une enquête aujourd’hui pour un cas déclaré positif le 3 octobre, l’impact épidémiologique va être extrêmement limité , considérant que le prélèvement aurait été fait autour du 1er octobre.

La personne a été dans sa période contagieuse avant l’apparition des symptômes. Évidemment, les personnes avec qui elle a été en contact, leurs symptômes sont déjà probablement commencés et elles ont probablement circulé pendant la période contagieuse.

Le médecin rappelle que si on l’isole rapidement, cette personne-là ne circulera pas, ne transmettra pas à d’autres personnes.

Du renfort

Le CISSS de Chaudière-Appalaches dit avoir récemment embauché 44 personnes qui se sont ajoutées à ses 13 enquêteurs, ce qui lui permet dorénavant de compter sur 57 enquêteurs à temps plein.

Ces personnes sont intégrées dans l'équipe et reçoivent une formation à cet effet , précise le CISSS, qui ajoute que l’embauche se fait en continu.

Par ailleurs, il emboîte le pas au CIUSSS de la Capitale-Nationale et indique que les gens qui sont déclarés positifs sont maintenant invités à informer les personnes avec qui elles ont été en contact .