Le milieu culturel se remet sur pause

Du côté de Culture Trois-Rivières, la salle J.-Antonio-Thompson, la Maison de la Culture, le Musée Boréalis, le Centre d'exposition Raymond-Lasnier et l’Espace Pauline-Julien fermeront tous samedi à compter de 17 h. Les discussions sont déjà entamées avec les producteurs pour déterminer les dates de report des spectacles dans les différentes salles.

Les détenteurs de billets doivent conserver leurs billets puisqu’ils seront honorés, sinon remboursés. Les clients seront contactés personnellement. Seule la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson restera ouverte, aux heures d'ouvertures habituelles. Chez Culture Trois-Rivières, on regarde par ailleurs la possibilité de présenter des spectacles virtuels, mais rien n’est encore arrêté en ce sens.

Du côté de l'Amphithéâtre Cogeco, les dirigeants ont pris la décision de reporter tous les spectacles qui étaient prévus et ce, jusqu’au 31 décembre. La Corporation des Évènements de Trois-Rivières maintient toutefois l'événement des Délices d’automne, qui se tient samedi et dimanche en forme pique-nique.

Les musées

Au Musée Pop, on use aussi de résilience actuellement. Vendredi, sur les ondes de l’émission Toujours le matin, la directrice de l’institution, Valérie Therrien, soulignait qu’elle et son équipe se préparaient depuis des semaines à cette fermeture obligée et qu'on oriente présentement les efforts sur la création de visites virtuelles. Des annonces seront faites en ce sens sous peu.

Façade du Musée POP, à Trois-Rivières. Photo : Daniel Jalbert

Le Musée Pierre-Boucher suspend pour sa part ses activités une journée plus tôt, ce vendredi 16 h 30, alors que le Centre de la biodiversité de Bécancour fermera ses installations dimanche.

Drummondville

Enfin, on se prépare également à de nombreuses fermetures du côté de Drummondville, qui bascule aussi en zone rouge. À la Maison des arts de Desjardins, on reporte donc tous les spectacles qui avaient été annoncés mardi dernier, à l'occasion du lancement automnal.

La Maison des arts Desjardins de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

La directrice générale et artistique des lieux, Marie-Pier Simoneau, a expliqué vendredi à l'émission Toujours le matin que son équipe se prépare actuellement à répondre à la situation en procédant à la captation de certains spectacles en mode virtuel.