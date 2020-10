Une fillette de 7 ans honorée à Squamish pour avoir sauvé sa mère

La GRCGendarmerie royale du Canada de Squamish et le service d’incendie volontaire de Britannia Beach l'ont donc honoré jeudi après-midi.

Après l’accident du 9 septembre, Adélaïde a utilisé ses compétences en escalade et son jugement pour sortir de la voiture et faire des appels à l’aide aux véhicules circulant sur la route.

Elle décrit la manière dont elle a réussi à s’échapper de la voiture accidentée et à obtenir de l’aide pour sa mère.

J’ai trouvé une fenêtre, je l’ai ouverte à coups de pied parce qu’elle était fissurée et qu’il y avait déjà un petit trou dedans. J’ai grimpé la pente, les pieds nus, et j’ai commencé à faire des signes pour avoir de l’aide. Adelaide Prince

Elle raconte que deux personnes l’ont vue et se sont arrêtées sur le bord de la route pour l’aider.

Les premiers intervenants, ce qui comprend le service d’incendie de Britannia Beach, le service d’ambulance et la GRCGendarmerie royale du Canada de Squamish, ont alors été déployés sur les lieux de l'accident.

La mère d’Adelaide, Brynn Prince, explique qu’elle ne se souvient pas des détails de ce qui s’était passé avant que la voiture ne quitte la route.

J’ai des bribes de mémoire de l’accident. Je pense beaucoup aux coussins de sécurité gonflables qui me frappent et, ensuite, d’être suspendue par ma ceinture de sécurité et de [ne pas] pouvoir sortir, et, j’ai entendu après, la petite voix de quelqu’un à l’arrière qui m’a dit : "Je vais bien".

Adelaide avec sa famille après avoir été honorée par les policiers. Photo : Radio-Canada / Kevin Li/CBC news

Brynn Prince a déclaré que sa jeune fille avait réussi à traverser le pare-brise cassé et a grimper par-dessus le capot écrasé de la voiture, pieds nus.

Elle grimpe comme un singe presque tous les jours. Alors je suppose qu’elle a utilisé cette compétence pour se rendre jusque sur la route. Brynn Prince

Après l’accident, Adelaide a reçu 14 points de suture, un de plus que sa mère.

Brynn Prince pense que sa fille lui a sauvé la vie. Si Adelaide n’avait pas grimpé jusqu’à la route pour aller chercher de l’aide, leur voiture n’aurait peut-être pas été retrouvée pendant très longtemps.

Une reconnaissance des premiers répondants

La famille Prince a participé à une petite cérémonie jeudi au cours de laquelle Adelaide a reçu des cadeaux et a été félicitée par la GRCGendarmerie royale du Canada et les pompiers.

L'agente Ashley MacKay de la GRCGendarmerie royale du Canada de Squamish a dit de la jeune fille que c'est une héroïne. Adelaide veut devenir médecin quand elle sera grande.