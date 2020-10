La SQ met en garde l'Assemblée nationale contre de possibles arrestations citoyennes

La Sûreté du Québec nous informe que le mécontentement au sein d’une partie de la population à l’égard des mesures sanitaires, qui s’est tout d’abord manifesté chez certains par de la désobéissance civile et des manifestations anticonfinement et antimasques, a graduellement évolué vers des thématiques antigouvernementales à saveur de plus en plus conspirationniste , peut-on lire dans le document dont nous avons obtenu copie.

Ainsi, depuis plusieurs semaines, quelques internautes québécois affirment que les députés de l’Assemblée nationale sont sur le point d’être arrêtés par des citoyens. Il y a même eu quelques tentatives “d’arrestation citoyenne” de députés fédéraux , poursuit l’avis.

La Direction de la sécurité de l’Assemblée nationale avise les députés que les personnalités les plus médiatisées sont plus susceptibles d’être visées, mais que des cibles d’opportunité ne devraient pas être exclues.

Cependant, soulignons que la majorité des internautes qui tiennent des propos menaçants sur les réseaux sociaux s’en tiennent généralement à la sphère virtuelle , nuance la Direction de la sécurité dans l’avis.

Des conseils à suivre advenant une tentative d’arrestation citoyenne sont ensuite fournis.

Jointe au téléphone, la directrice des communications de l’Assemblée nationale, Julie Champagne, explique que l’avis a été envoyé dans un but préventif. Les mesures de sécurité de l’Assemblée nationale demeurent donc inchangées.

Le but est de donner aux députés des conseils à suivre si jamais ça leur arrive. Il n’y a pas eu de cas particulier, c’est surtout pour prévenir. Julie Champagne, directrice des communications de l’Assemblée nationale

Le lieutenant Hugo Fournier, du service des communications de la Sûreté du Québec (SQ), qualifie les arrestations citoyennes de politiciens de phénomène plutôt marginal , et soutient lui aussi que cette communication a été faite à titre préventif.

Cas récents à Ottawa

Comme le rapportaient récemment les Décrypteurs, de plus en plus d’internautes opposés aux mesures sanitaires disent vouloir procéder à l'arrestation de politiciens canadiens, et croient avoir le droit de le faire sur les bases de « lois » autoproclamées.

Le 24 septembre, un homme a tenté de mettre en état d’arrestation citoyenne le journaliste de Radio-Canada Daniel Thibeault — qu’il croyait être le député du Bloc québécois Mario Beaulieu — pendant qu’il se rendait à son bureau, à Ottawa.

Dans la vidéo publiée en ligne, le journaliste de Radio-Canada Daniel Thibeault et la personne qui l'accompagnent ont dû appeler la police après la tentative d'intimidation dont ils ont été victimes. Photo : Twitter

Quelques heures plus tard, ce même homme — identifié par La Presse canadienne comme un adepte de théories du complot — a tenté la même manœuvre auprès du chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh.

Le Service de protection parlementaire a annoncé peu après qu’elle renforcerait sa présence et sa visibilité sur la colline du Parlement.

L'homme a tenté de procéder à l'arrestation du chef du NPD Jagmeet Singh le 24 septembre. Photo : Radio-Canada

Une manœuvre potentiellement illégale

Une personne procédant à une arrestation citoyenne sans motif valable s’expose à des accusations criminelles, expliquait Guy Lapointe, le directeur des communications de la Sûreté du Québec (SQ), aux Décrypteurs.

À partir du moment où je restreins la liberté de quelqu’un, ou que physiquement je la restreins, je peux être en train de commettre une voie de fait ou une séquestration, et ça, ce sont des infractions au Code criminel , a-t-il dit.

Il existe toutefois des dispositions légales permettant à un citoyen d’en détenir un autre dans des circonstances exceptionnelles. M. Lapointe cite en exemple une personne voyant quelqu’un agresser un enfant dans la rue, qui pourrait tenter de détenir l’agresseur le temps que les policiers arrivent.

Des internautes qui veulent arrêter des politiciens canadiens s’appuient notamment sur un document qui déclare illégales les mesures d’urgence sanitaire partout au pays pour se justifier. Ce document a été créé par un homme britanno-colombien qui a proclamé, en 2015, que le gouvernement du Canada n’était plus légitime et qu’il le remplaçait par une république de son invention.