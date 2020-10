Les chasseurs sensibilisés à la prudence et au civisme en forêt

À quelques heures de l’ouverture de la saison de chasse à l’orignal dans la région, les adeptes qui fréquentent la forêt à l’est de Senneterre ont eu droit à une activité de sensibilisation à la prudence et au civisme, jeudi et vendredi.

Produits forestiers Résolu récidive avec cette initiative qui reçoit l’appui d’une dizaine de partenaires, dont la Ville de Senneterre, la MRC de la Vallée-de-l’Or et la Sûreté du Québec.

Près de 600 véhicules étaient attendus au barrage de sensibilisation, où ils recevaient différentes informations sur la sécurité en forêt et l’importance de protéger l’environnement.

On partage la forêt avec plein d’utilisateurs et on se préoccupe de la sécurité des chasseurs, mais aussi de celle de nos travailleurs et de l’environnement, explique François Denis, coordonnateur environnement chez Produits forestiers Résolu. La conduite dans des chemins forestiers n’est pas la même que celle en ville et on rappelle aux chasseurs d’être doublement vigilants.

Produits forestiers Résolu organise ces points de contrôle depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En cette période de pandémie de la COVID-19, le barrage de sensibilisation a aussi permis de rappeler les principales consignes sanitaires à respecter.

Même si les gens partent en forêt, les règles sont les mêmes que celles à respecter à la maison, ajoute M. Denis. On sait que le contexte de la chasse est différent et qu’il y a des possibilités de regroupements dans des camps assez restreints. On rappelle aux chasseurs de respecter leur bulle familiale le plus possible et essayer d’éviter de côtoyer d’autres groupes.

La gestion des déchets lors des excursions de chasse est aussi au cœur des sujets abordés. À ce sujet, l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) a tenu à participer à cette initiative.