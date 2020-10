La MRC de Drummond au rouge : coup dur pour le moral

Au lendemain de l’annonce du ministre de la Santé du changement de zone, le moral de propriétaires d’entreprises était visiblement affecté. Les salles à manger des restaurants, les bars et les salles de sport, notamment, devront fermer, conformément aux restrictions qui s'appliquent en zone d'alerte maximale.

Plusieurs commerces, comme le café Morgane, venaient à peine de réussir à reprendre le dessus. Dans les dernières semaines, les gens commençaient à revenir, les ventes commençaient à augmenter. Avec cette nouvelle-là, on ne sait plus trop , se désole la gérante, Marie-Pier Vincent.

La salle à manger de ce commerce du centre-ville sera de nouveau fermée, mais il sera possible de prendre un repas et des boissons pour emporter.

Le propriétaire du bar Le Baboune espère quant à lui pouvoir rouvrir en décembre. Il ne croit donc pas que ce reconfinement partiel ne durera que 28 jours. C’est dommage pour les employés, souligne-t-il. On va essayer de minimiser les coûts. On l’a déjà fois, on va le refaire une deuxième fois.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, affirme que la municipalité continuera ses efforts afin de supporter financièrement les entreprises et les organismes. C’est triste comme nouvelle, mais en même temps, c’est nécessaire , souligne-t-il.

La Ville souhaite par ailleurs qu’une nouvelle clinique de dépistage ouvre ses portes dans la municipalité. Un local est d’ailleurs à la disposition des équipes de la Direction de la santé publique. Plus on va dépister, plus on va être en mesure d’enrayer (la propagation de la maladie) puis de savoir les gens qui sont positifs , déclare-t-il.

Avec les informations de Marion Bérubé.