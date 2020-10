COVID-19 : Jack White remplace un invité jugé à risque pour la prochaine émission de SNL

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

C’est le chanteur américain Jack White qui sera l’invité musical de l'émission américaine Saturday Night Live samedi. Invité de dernière minute, il remplace le chanteur country Morgan Wallen, dont la venue a été annulée parce qu'il avait enfreint les directives sanitaires liées à la COVID-19.

Des vidéos publiées sur TikTok ont montré Morgan Wallen en train de faire la fête avec de nombreuses personnes, sans masque et sans garder ses distances avec les autres, le week-end dernier. Morgan Wallen à Nashville le 10 février 2020 Photo : getty images for country music h / Jason Kempin Le jeune chanteur country de 27 ans a annoncé la nouvelle hier dans une vidéo en s'excusant auprès de l'émission et de ses fans. Je sais que je les ai mis à risque et j'en prends l'entière responsabilité. Saturday Night Live a repris les enregistrements en studio la fin de semaine dernière, devant un public réduit et payé. En effet, la chaîne américaine NBC, qui diffuse Saturday Night Live, a décidé de rémunérer son public pour pouvoir enregistrer cette populaire émission devant une assistance malgré les restrictions imposées par l’État de New York en raison de la pandémie de COVID-19. Les règles de l’État de New York interdisent l’enregistrement d’émissions en présence d’un public, sauf si celui-ci n’excède pas 100 personnes et s’il est composé de membres de l’équipe de l’émission ou de personnes employées et rémunérées. D’où la décision de NBC de payer des gens pour constituer un public. À lire aussi : Jim Carrey incarnera Joe Biden à Saturday Night Live

Saturday Night Live a payé son public afin de respecter les règles anti-COVID