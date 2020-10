J’aime cette photo, elle me rappelle le lien qui nous unit. Joyeux 80e anniversaire John , a écrit, sur Facebook et Instagram, Paul McCartney, qui a fait parti des Beatles avec John Lennon, le fondateur du groupe.

Sortie d’une nouvelle compilation

Né le 9 octobre 1940 à Liverpool, au Royaume-Uni, John Lennon a été tué par un fan le 8 décembre 1980 à New York.

Pour célébrer ce 80e anniversaire, la compilation sort vendredi le disque Gimme Some Truth, qui est une compilation de chansons remastérisées de John Lennon.

Vendredi soir, le chanteur ontarien Sepp Osley donnera un concert virtuel intitulé Dear John avec son groupe Blurred Vision en hommage à John Lennon.

John Lennon sur TikTok

Et pour l’occasion, le réseau social TikTok s’est rapproché des personnes qui gèrent l'héritage de John Lennon afin de permettre aux utilisateurs et utilisatrices d’intégrer certaines chansons de l’artiste à leurs vidéos.

Imagine, Woman, Imagine, Instant Karma! (We All Shine On), et Gimme Some Truth font partie des titres accessibles sur TikTok. L’objectif est de continuer à faire vivre la musique de John Lennon au sein de la nouvelle génération.

Un compte au nom de John Lennon a également été créé le mois dernier sur TikTok.

Avec les informations d’Eugénie Lépine-Blondeau et de The Verge