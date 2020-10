Ouvert ou fermé à l'Action de grâce

Services d'urgence

À Québec, les services essentiels comme la police, la protection contre l'incendie et le traitement de l'eau continuent de fonctionner jour et nuit, selon l'horaire régulier. Pour toute urgence nécessitant l'intervention des policiers, des pompiers ou ambulanciers, il suffit de composer le 911 en tout temps.

Pour les urgences concernant plutôt le réseau d’aqueduc et d’égout, l’éclairage des rues ou l’état de la chaussée, on appelle le 311, option 1. À Lévis, on fait plutôt le 418 839-2002.

Collecte des matières résiduelles

À Québec et à Lévis, la collecte des ordures et des matières recyclables procédera selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements.

Les écocentres de Québec seront tous ouverts selon leur horaire estival habituel. Les écocentres de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon seront quant à eux respectivement ouverts de 8h à 18h, et de 9h à 16h. Le port du couvre-visage y est obligatoire.

À Québec, la collecte des ordures et des matières recyclables sera maintenue selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements. Photo : Radio-Canada

Stationnement

À Québec, les stationnements dans la rue, devant les bornes de péages, seront gratuits, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. Les stationnements se trouvant dans le parc des Champs-de-Bataille, qui ne sont pas, quant à eux, sous la juridiction de la Ville de Québec, demeurent payants.

Une tolérance est par ailleurs exercée, que l’on détienne ou non un permis de stationnement pour résidents, du lundi 12 octobre à 6 h jusqu’au mardi 13 octobre à 6 h, dans les zones de stationnement limitées à 30 ou 60 minutes, ou encore celles réservées aux détenteurs de permis pour résidents.

Tous les autres règlements sur le stationnement seront appliqués.

Transport en commun

Lundi, les autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) circuleront selon l'horaire du samedi. Seul le service Couche-tard ne sera pas disponible. Pour plus d'information, contacter le service à la clientèle au 418 627-2511 ou visiter le rtcquebec.ca  (Nouvelle fenêtre) .

À la Société de transport de Lévis (STL), on peut consulter l'horaire en vigueur sur le site interactif www.stlevis.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Un métrobus du RTC. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Services administratifs

À Québec, tous les comptoirs de services situés dans les bureaux d'arrondissement seront fermés. Il en sera de même pour la Cour municipale. Il sera toutefois possible de payer une contravention au ville.quebec.qc.ca/services  (Nouvelle fenêtre) . À Lévis, les services administratifs de la Ville seront également fermés. Plusieurs services demeurent toutefois accessibles sur le site de la Ville de Lévis  (Nouvelle fenêtre) , dont les demandes de permis de construction, la consultation des comptes de taxes, le paiement de contravention et les demandes de réclamation.

Bibliothèques de Québec

En raison de la zone rouge, les bibliothèques sont partiellement accessibles jusqu’au 28 octobre. Le lundi 12 octobre, seules les bibliothèques du Collège-des-Jésuites, du Centre récréatif Saint-Roch, ou encore les bibliothèques Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois seront ouvertes selon leur horaire habituel. Il est nécessaire de réserver en ligne ou par téléphone avant de se présenter. Détails aubibliothequedequebec.qc.ca/covid-19  (Nouvelle fenêtre) .

Loisirs et installations sportives

En raison des restrictions liées à la zone rouge, les installations sportives intérieures de la Ville de Québec — centres communautaires et sportifs, palestres, salles d’entraînement et piscines municipales — sont fermées jusqu’au 28 octobre, sauf pour les programmes sport-études.

Les arénas, les gymnases et les stades intérieurs demeurent ouverts pour les activités libres individuelles, où le respect de la distanciation est possible. Le lundi 12 octobre, ces installations seront accessibles. Il est recommandé de vérifier l’horaire  (Nouvelle fenêtre) avant de se déplacer. Les citoyens doivent également réserver leurs places.

Les arénas, les gymnases et les stades intérieurs demeurent ouverts pour les activités libres individuelles, où le respect de la distanciation est possible. Photo : Radio-Canada

À Lévis, les arénas sont ouverts, mais seulement pour le patinage libre (réservation obligatoire).Les plateaux sportifs extérieurs sont accessibles pour la pratique d'activités libres. Une réservation est obligatoire pour l'accès aux terrains de tennis. Les installations intérieur dont les piscines, sont fermées jusqu'au 28 octobre.

Les parcs, modules de jeux et pistes cyclables sont accessibles dans les respect des directives de la santé publique, mais il est interdit de participer à des rassemblement dans ces lieux publics.