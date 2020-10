La Fédération des médecins spécialistes du Québec poursuivie pour 1,5 million $

L'ancien directeur des affaires juridiques et de la négociation au sein de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Sylvain Bellavance, poursuit son ancien employeur pour un montant total de 1,5 million de dollars. Selon la poursuite, M. Bellavance a été victime de comportements « abusifs » et a été congédié de façon abrupte et sans compensation.

La poursuite, déposée vendredi, précise que la présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, aurait instauré progressivement un contexte de leadership toxique , et que ces comportements abusifs ont entraîné la mise en place d'un climat de travail malsain et portant atteinte à la dignité et à l'honneur du demandeur .

Toujours selon les documents judiciaires déposés en cour, M. Bellavance n'aurait pas été la seule personne affectée par ce climat malsain , puisque les comportements de Mme Francoeur auraient entraîné un nombre record d'arrêts de travail pour cause de santé, de départs, de démissions et de congédiements .

M. Bellavance dit lui-même avoir été congédié sans cause après être tombé en arrêt de travail pour des raisons de santé.

L'ex-dirigeant syndical a aussi déposé des plaintes en vertu de la Loi sur les normes du travail, notamment pour congédiement injustifié, pratique interdite , une plainte financière et une plainte pour harcèlement psychologique .

M. Bellavance réclame le salaire qu'il aurait dû recevoir s'il n'était pas tombé en arrêt de travail, le montant qui ne lui a pas été versé en vertu des clauses de son contrat de travail lors de son congédiement, ainsi que diverses autres compensations, lit-on encore dans les documents juridiques. Le plaignant souhaite aussi retrouver son emploi.

Climat « toxique »

Toujours selon les documents déposés en cour, l'arrivée de Diane Francoeur à la tête de la FMSQ, en 2014, après le départ du précédent président, Gaétan Barrette, devenu député et ministre, aurait entraîné un changement des conditions de travail de M. Bellavance.

Ce dernier n'avait pas non plus, écrit-on, de raisons de croire que son nouveau contrat de travail, signé en 2014 et devant prendre fin en 2019, puisse entraîner la fin de l'emploi de M. Bellavance au sein de la FMSQ. Au contraire, argue-t-on, les discussions entre les parties et les représentations de la défenderesse ont de multiples façons abordé la continuation de la carrière du demandeur au-delà de la période prévue .

Par la suite, poursuivent les documents, le climat de travail se serait dégradé au sein de la FMSQ, entre 2015 et 2017. C'est là, dit-on que se serait manifesté le leadership toxique de Mme Francoeur.

Au début du mandat de Mme Francoeur, la FMSQ comptait 55 membres du personnel, écrit-on. En date du dépôt de la poursuite, moins de 30 % de ces employés sont toujours en poste.