Plus de 13 M$ pour les producteurs de foin de la région

Le temps sec qui a sévi pendant la majeure partie de l'été a grandement affecté les rendements des agriculteurs, qui ont dû acheter du foin ailleurs pour pouvoir nourrir leurs bêtes.

On accapare près de la moitié des 35 millions versés dans toute la province , indique le directeur territorial de la Financière agricole pour le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Alain Proulx.

Les sommes versées jusqu'à maintenant visent à compenser pour les deux premières coupes de foin, soit du début de la saison jusqu'à la mi-août. Un troisième versement sera versé ultérieurement.

Toutefois, tout porte à croire que l'aide totale versée aux agriculteurs sera plus importante que l'an dernier, où 13 millions avaient été distribués seulement au Bas-Saint-Laurent.

Ça ne prend pas une boule de cristal pour savoir que ça va dépasser , affirme M. Proulx.

C'est un été qui a été extrêmement sec et en première fauche, c'est là qu'on va chercher le plus de rendement, et à peu près partout sur le territoire, il y a eu un manque de pluie.

Alain Proulx, directeur territorial de la Financière agricole