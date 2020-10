Deux nouveaux acteurs se joignent à District 31

Les comédiens Frédérick De Grandpré et Gilles Renaud sont les prochaines vedettes à faire leur entrée dans la quotidienne District 31.

Gilles Renaud dans la série « District 31 » Photo : Radio-Canada

Après Rémy Girard, qui incarne le chef des Services secrets, Frédérick De Grandpré sera présent au cours de la semaine prochaine, tandis que Gilles Renaud apparaîtra à compter de la semaine du 19 octobre.

Les deux acteurs tiendront des rôles en lien avec des enquêtes de l’équipe du commandant Daniel Chiasson.

Le 500e épisode

Jeudi prochain, le 500e épisode de la populaire série sera diffusé. D’ailleurs, les enquêtes sur lesquelles travaille l’équipe du poste 31 sont de plus en plus grosses : une tuerie qui vise une famille connue et un réseau de pornographie juvénile lié à du blanchissement d’argent avec le crime organisé.

S’est ajoutée jeudi soir une grave menace pour la vie de la lieutenante Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette) et de sa fille. Le voisin qui la prenait en photo et vidéo est beaucoup plus dangereux qu’elle ne le pensait au départ. À suivre la semaine prochaine.