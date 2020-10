COVID-19 : la santé publique de l’Outaouais surveille la situation à Ottawa

Les restaurants de Gatineau ne seront pas obligés de fermer leurs salles à manger contrairement aux commerçants d'Ottawa. C'est du moins ce qu'a expliqué la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au Centre intégré de santé et des services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais vendredi lors d'un point de presse virtuel.

Aujourd’hui c’est clair qu’on n’est pas rendu là, mais oui je suis d’accord, la situation peut évoluer rapidement tant au niveau épidémiologique qu’en termes de mesures qui sont dictées par les gouvernements provinciaux. Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique, CISSS de l’Outaouais

La Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Il est certain que dans une situation où on aurait des mesures plus restrictives, d’un côté ou de l’autre de la rivière des Outaouais, qu’on va devoir analyser l'impact sur les rassemblements et les déplacements de la population. On va le faire et on émettra de notre côté les recommandations nécessaires au gouvernement provincial pour éviter qu’on exacerbe la situation épidémiologique , ajoute la Dre Pinard.

En Outaouais vendredi, la santé publique rapporte 31 cas confirmés à la COVID-19. Le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie en Outaouais est de 1692 et le nombre de décès demeure stable à 34 victimes.

Selon France Dumont, Présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, le délai pour les rendez-vous pour le dépistage est maintenant de 24 heures.

Au niveau du dépistage, entre 600 et 700 peuvent être effectués par jour et nous avons réduit le délai pour les rendez-vous avec une attente de 24 h en moyenne et un délai pour les résultats de trois à cinq jours , explique Mme Dumont.

Le nouvel appareil d’analyse des tests de dépistage de la COVID-19, dont s’est doté le CISSS de l’Outaouais, pourrait être fonctionnel dans une dizaine de jours selon Mme Dumont. Il permettra alors d’analyser 1500 échantillons par jours.

En Outaouais, le délai pour les rendez-vous pour le dépistage de la COVID-19 est maintenant de 24 heures. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Pas de rassemblements à l’Action de grâce

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a répété son message, comme il l’avait fait lundi conjointement avec Santé publique Ottawa (SPO), de ne pas organiser de rassemblements pour l’Action de grâce.

Pour l’Action de grâce, veuillez éviter toute rencontre, souper avec des membres de votre famille ou avec des amis pour éviter les contacts non essentiels. Plus on évite de se rassembler, plus on évite la transmission , a dit la Dre Pinard.

Si chaque personne fait les efforts nécessaires, nous devrions pouvoir stabiliser le nombre de cas par jour et ensuite redescendre la vague , ajoute la Dre Pinard.

Selon la santé publique, les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l’Outaouais passe au rouge.