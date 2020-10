Jean Charest poursuit le gouvernement du Québec

Au cours des dernières années, des informations confidentielles sur ma privée ainsi que sur ma famille ont fait l'objet de plusieurs fuites médiatiques. Ces fuites sont illégales et constituent de surcroît une entrave à la justice , écrit M. Charest dans un communiqué.

L'UPAC, qui mène l'enquête Mâchurer, et le gouvernement dont elle relève sont responsables de cette violation de ma vie privée , poursuit-il.

L’ancien chef libéral a réclamé, sans succès, la fin de l’enquête Mâchurer lancée en 2014 et qui porte sur le financement du Parti libéral du Québec, sur M. Charest et sur son grand argentier de l'époque, l'entrepreneur Marc Bibeau.

Au début de l’année, dans une entrevue à Radio-Canada, il a accusé l'UPAC de s'adonner à une partie de pêche et s’est étonné que celle-ci n’ait pas déposé des accusations contre lui six ans plus tard.