Les Témiscamiens invités à auto-inspecter leur équipement de prévention incendie

En raison de la pandémie, la MRC de Témiscamingue n’offre pas cette année son service de vérification des avertisseurs de fumée, en place depuis 2015.

Une nouvelle méthode de travail a été élaborée, soit l’auto-inspection par formulaire.

Près de 1000 trousses de sensibilisation à la prévention incendie ont été ont envoyées par la poste aux citoyens de 12 villes ou municipalités du Témiscamingue.

Les trousses de sensibilisation à la prévention incendie permettent notamment de planifier un plan d'évacuation de la maison. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Des agentes de prévention incendie seront disponibles pour aider les citoyens à effectuer l’auto-inspection.

Les gens vont être appelés à exécuter eux-mêmes les manœuvres. Je vais aller moi-même tester mon avertisseur de fumée. Peut-être qu’il y en a qui n’ont jamais testé leur avertisseur de fumée. Même chose pour l’extincteur, il y a des gens qui n’ont jamais touché à leur extincteur. Ils vont être obligés d’aller vérifier eux-mêmes leurs équipements avec un accompagnement par téléphone ou visioconférence , indique la chargée de projet en sécurité incendie à la MRC de Témiscamingue, Andréane Hamelin.

Le plan d’évacuation, un outil important

Les informations inscrites au formulaire seront colligées et enregistrées dans un logiciel afin que les pompiers, en cas d’incendie, puissent avoir accès aux informations rapidement.

La MRC de Témiscamingue encourage également les citoyens à faire un plan d’évacuation avec tous les membres de la famille.

Le plan d’évacuation, il est souvent négligé, je crois, alors que c’est vraiment un outil essentiel à avoir. Souvent, il y a un incendie et OK, c’est facile on sort. Mais est-ce que les enfants sont tous au courant de l’endroit où se rassembler s’il y a un incendie? On ne veut pas avoir à les chercher à l’extérieur ou encore penser qu’ils sont encore à l’intérieur , ajoute Andréane Hamelin.

Partout au Québec, la semaine de la prévention des incendies se déroule jusqu’au 10 octobre.