Un nouvel horaire pour des ambulanciers gaspésiens

L'horaire de faction imposait aux ambulanciers d'être de garde sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

Ce changement d’horaire à l'heure a notamment incité Cindy Cyr, mère de deux enfants, à revenir travailler dans sa région, il y a deux mois.

Pour l'ambulancière travaillant dans le secteur de Chandler, un horaire à l'heure permettra une meilleure conciliation travail-famille, alors que son conjoint pratique le même métier.

Avec l’horaire de faction, c’était difficile d’être à la caserne tout le temps, donc là, à l’heure, c’est comme un nouveau travail, on part et on revient dans la journée : c’est une grosse différence.

Cindy Cyr, ambulancière originaire de Percé