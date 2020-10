Une première femme élue cheffe de la Première Nation de We'koqma'q

Mme Bernard-Daisley avait déjà siégé au conseil de bande pour trois mandats. Elle est aussi présidente de l’association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse.

Elle était entourée de membres sa famille quand elle a appris le résultat de l’élection. Elle a d’abord informé son frère, Jason Bernard, qui a lui-même été réélu au conseil de bande. Puis, dit-elle, tout le monde était fou de joie.

Plusieurs membres des communautés autochtones sont mal informés des sujets qui les touchent, selon la nouvelle cheffe qui dit vouloir améliorer cela.

Mme Bernard-Daisley ne critique pas son prédécesseur, Rod Googoo. Au contraire, elle dit n’éprouver que du respect et de l’admiration pour lui. Il m’a beaucoup appris , souligne-t-elle.

Toute personne quel que soit son sexe peut exercer les fonctions de chef, selon elle.

Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous lever et vous mettre au travail. Si vous traitez les gens avec respect, amour et compassion, et si vous les traitez comme vous aimeriez être traité, peu importe votre sexe , explique Annie Bernard-Daisley.

Elle espère pouvoir offrir plus d’occasions de croissance économique et personnelle aux membres de sa collectivité durant les quatre prochaines années.