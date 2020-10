Les bars et les restaurants de Winnipeg pourront installer des terrasses en hiver

Avec les restrictions supplémentaires pour contrer la propagation de la COVID-19, l'industrie de la restauration est en difficulté , constate le maire de Winnipeg, Brian Bowman.

Les propriétaires de restaurants, de bars et d'hôtels pourront ainsi faire une demande de terrasses temporaires pour la saison hivernale à partir du 14 octobre. Les entreprises qui souhaitent obtenir un permis pour l'hiver devront remplir un nouveau formulaire, indique le maire. Les permis seront en vigueur du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.

L'agrandissement immédiat des terrasses extérieures jusqu'au 31 octobre et la création d'un programme d'hiver sont des étapes de plus pour créer des conditions plus flexibles pour ces entreprises.

Brian Bowman, maire de Winnipeg