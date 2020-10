Déplacements en zone rouge : le syndicat sert une mise en garde à la Ville

La nouvelle directive transmise jeudi stipule aussi que les employés devront puiser dans leur propre banque de congés pendant cette période. Ils devront fournir un résultat négatif après un test de dépistage du coronavirus s’ils veulent réintégrer leur milieu de travail avant la fin de la période d’isolement.

Le Syndicat maintient que les règles concernant les périodes d’isolement relèvent directement de la santé publique et non de la Municipalité. De plus, l’organisation accuse la Ville de Saguenay d’abuser de ses pouvoirs en exigeant que les employés utilisent leur banque de congé pour cette quarantaine.

Si la Ville maintient cette nouvelle directive pendant la longue fin de semaine de l’Action de grâce, le Syndicat prévient déjà qu’il contestera les mesures imposées aux employés.

Dans un communiqué, le président du Syndicat, Éric Blanchette, assure être en accord avec la recommandation de ne pas se déplacer en zone rouge, mais il juge inacceptable le volet concernant les congés personnels.